Balance electoral Chile Vamos: fuego cruzado en Evópoli y cuentas alegres en RN

Estaba tan molesto que lo hizo saber de forma explícita. El senador de Evópoli Luciano Cruz-Coke, el lunes en la tarde, abandonó el grupo de WhatsApp de la comisión política del partido tras enterarse de los pormenores de la negociación de los cupos para el Consejo Constituyente, de cara a las elecciones de mayo próximo.

El parlamentario recibió con molestia el reporte que, un poco antes, a través de la misma vía informó el secretario general de la colectividad, Juan Carlos González, quien les confirmó -a quienes participan de ese chat- que, en plenas tratativas de Chile Vamos, se encontraba de vacaciones y fuera de Chile.

“Efectivamente, estoy fuera de Chile por viaje comprometido antes de que se tuviera siquiera conocimiento de esta elección. Pero he participado en todas las reuniones”, se justificó González, lo que ha sido calificado como “insólito” por los críticos a la directiva liderada por Gloria Hutt.

Así, la negociación por candidaturas reabrió una crisis interna en Evópoli, colectividad que sacó el peor balance respecto de los cupos obtenidos frente a la UDI y RN. En cuanto a los números, Evópoli es el que menos nombres llevó como candidatos. Mientras RN inscribió a 32 cartas y la UDI a 30 postulantes, Evópoli consiguió solo 10 cupos, de los cuales ocho son independientes y no militan en la tienda.

En todos los partidos de derecha hicieron sus balances tras la inscripción del pacto “Chile Seguro”, pero en Evópoli el diagnóstico fue el peor. Esa colectividad solo lleva candidatos en cinco de 16 regiones: la Región Metropolitana, el Maule, La Araucanía, Magallanes y Valparaíso. Esta última zona donde incluso el partido le prestó un cupo a RN para que lleve a Gonzalo Yuseff.

Varios dirigentes regionales -como los de Ñuble, Aysén, Magallanes, entre otras- criticaron que no se impulsaran candidatos en sus zonas, alegando que una de las promesas de la directiva era escuchar a las regiones. Además, a algunos les pareció reprochable que no se lleve candidato en el Biobío, región donde Evópoli está representado por el senador Sebastián Keitel.

Desde la disidencia acusan que se privilegió la candidatura de Hutt -quien se inscribió como candidata en la Región Metropolitana- por sobre las otras zonas del país. Asimismo, a la timonel de Evópoli se le cuestionó que para ganar los comicios internos del partido -de octubre del año pasado- una de sus promesas fue que se iba a dedicar exclusivamente a dirigir la colectividad, por lo tanto, le recriminan que ahora tenga que dedicar tiempo para la campaña al Consejo Constituyente.

Así, alegan contradicciones en su discurso. En ese sentido es que los críticos a Hutt se encuentran viendo los pasos a seguir ante lo que consideran una mala inscripción. En ese mismo sector de la colectividad, además, se quejan de que sus candidatos no son conocidos y varios nombres que estuvieron sobre la mesa -como la exministra Catalina Parot y el exdiputado Pablo Kast- no se pudieron concretar.

También creen que el equipo negociador a cargo del secretario general González -a quien se le cuestiona que recién hace unas semanas comenzó a militar- no estuvo a la altura de un proceso que es considerado de relevancia fundamental.

La situación vino a agudizar la crisis interna que atraviesa el partido, el cual se dividió tras la elección de Hutt. Hace unas semanas hubo quejas de que la directiva operó para dejar fuera del consejo general del partido a los fundadores de Evópoli, entre ellos a Gonzalo Blumel y Hernán Larraín.

Durante la tarde de este martes, en todo caso, Hutt envió una minuta de nueve páginas en la que defendió el proceso. Afirmó que gran cantidad de las personas más visibles del partido se encontraban no disponibles para ser candidatos, “La situación precaria de militancia y escasa presencia en regiones, hace imposible un objetivo de candidaturas en todo Chile”, dice el escrito.

Además, se señala que los procesos de negociación tienen “complejidades” y “si el resultado es el mejor posible o no, es imposible saberlo por las complejidades particulares de este proceso”. En el documento también defendieron la decisión de haber llevado a Francisca Rojas como candidata en Magallanes, quien fue rechazada como carta en un consejo regional.

RN celebra y asoma el Partido Republicano

Al igual que en Evópoli, en el resto de los partidos de la derecha realizaron sus balances internos respecto de la negociación. Una de las colectividades que más celebró fue RN, debido a que inscribió a la mayor cantidad de candidatos, pese a que ocho son independientes. Además, el partido liderado por el senador Francisco Chahuán y el secretario general Diego Schalper está presente en todas las regiones, a diferencia de la UDI, que no quedó en Magallanes. Y otro punto que se anotaron es el nombre que se le puso al pacto: “Chile Seguro”, idea que surgió inicialmente de Schalper.

El balance que se hace, en general, en Chile Vamos es que la lista no quedó llena de figuras nacionales, que hay nombres que son desconocidos pero que, dentro de las dificultades por las que cada partido pasó, se hizo lo mejor que se pudo. En ese sentido, recalcan, que las inhabilidades -que impiden a los consejeros electos competir en las municipales del 2024 o en las parlamentarias del 2025- generaron que varios personeros no quisieran competir.

Otro de los análisis que hicieron en Chile Vamos es la preocupación que se instaló ante la decisión del Partido Republicano de inscribir su propia nómina de candidatos. Esto, debido a que la dispersión de votos podría traer como consecuencia un mal desempeño electoral.

Los republicanos tienen cartas en la Región Metropolitana, entre ellos, el abogado Luis Silva y la prosecretaria Macarena Bravo; en O’Higgins tienen al director ejecutivo de Acción Republicana, Sebastián Figueroa, y en Valparaíso llevan al exsecretario general del partido Antonio Barchiesi. De todas formas, en Chile Vamos estiman que los candidatos del partido fundado por José Antonio Kast no son competitivos.

Finalmente, las gestiones por parte de la UDI por hacer pactos por omisión tampoco tuvieron frutos, según se vio reflejado en las planillas de candidatos. Habrá competencia en las 16 regiones. De todas maneras, en RN aseguran que nunca hubo reales intenciones de hacer una lista única o algún tipo de pacto con los republicanos y que el discurso de unidad de la UDI -impulsado principalmente por la secretaria general, María José Hoffmann- fue para apuntar hacia los militantes gremialistas, y que no se les cuestione por no hacer los esfuerzos de acercarse a un partido que sienten ideológicamente más cercano.

Negociación a última hora

El lunes, cerca de las 23 horas, terminaron de confeccionar la plantilla de candidatos desde Chile Vamos. Las regiones del Ñuble y Biobío fueron los últimos nudos por solucionar. Ahí, la UDI insistió en que se debía cumplir con la paridad de género, pese a que desde RN se recalcaba que estaba completada a nivel nacional y que en esas regiones se podía saltar.

Varias fuentes consultadas recalcan que no hubo tanta tensión en esta negociación, a diferencia de procesos anteriores. Incluso, las tratativas dieron paso a momentos anecdóticos, como cuando se cortó la luz en la sede de la UDI, en Suecia, justo en momentos en que estaban subiendo la planilla de los candidatos a Valparaíso. Finalmente, se llamó al Servel y no hubo mayores problemas, pese al susto inicial.

Además, hubo una decena de esfuerzos que estuvieron a punto de concretarse, pero no se lograron. RN, por ejemplo, quería sorprender con la candidatura del exfutbolista y extécnico Víctor Hugo Castañeda en Coquimbo. A eso, además, se sumó un proceso de fallida negociación con Demócratas de los senadores Matías Walker y Ximena Rincón.

Ahí se sondeó el nombre del ingeniero Jorge de la Carrera, pero las versiones son distintas. Mientras desde Demócratas dicen que la oferta vino de Chile Vamos, de esta coalición dicen que fue exactamente al revés. Lo que sí, RN pudo incorporar a Sandra Lamas en Ñuble, a quien se considera cercana a Demócratas.

Como todo proceso de candidaturas, hubo heridos en el camino. Uno de ellos fue el dueño de la ex Fuente Alemana, Carlo Siri, quien estaba negociando un cupo en la Región Metropolitana por RN, pero finalmente no hubo espacio para él, lo que le generó molestia.

Al igual que en otras tratativas electorales, donde es recurrente que los dirigentes regionales recriminen a sus directivas por no haber considerado candidaturas regionales, estas no fueron la excepción. En el grupo de WhatsaApp denominado los “189 de RN + el Presi”, el dirigente Gustavo Aguayo escribió: “Jugamos como nunca, perdimos como siempre. Priorizamos candidatos y una vez más no pescaron a los consejos regionales. Diego Schalper, faltaron a su compromiso de campaña”, a lo que este último le respondió: “Gustavo: la paridad fue regla nacional. Lamentablemente, no fue posible hacer excepción en Ñuble para llevar dos hombres”.