Pactos por omisión: las intensas gestiones en la derecha

Una jornada llena de reuniones por Zoom y conversaciones telefónicas fue la que marcó ayer a Chile Vamos.

En medio de las negociaciones por la inscripción del pacto, los máximos dirigentes de la UDI, RN y Evópoli continuaron las gestiones para intentar convencer al Partido Republicano de que se hagan pactos por omisión en algunas regiones, como alternativa a la opción de una lista única que ya fue descartada por estos últimos.

Con un escenario donde el oficialismo competirá dividido en dos listas, en la derecha varios vieron como una oportunidad juntar fuerzas para evitar la dispersión de votos que pueda afectar a los candidatos de la oposición.

Sin embargo, en Chile Vamos sostienen que la principal negativa a este diseño provino de parte de los republicanos. “Descartado”, es lo que respondían ayer desde la tienda fundada por José Antonio Kast, ante la oferta de pactos por omisiones.

En Chile Vamos ven con preocupación la situación electoral en determinadas zonas. Quienes han estado involucrados en el análisis mencionan circunscripciones como Los Lagos, el Maule, Ñuble, Valparaíso y La Araucanía. En esta última región, los pronósticos arrojan que de ir unidos podrían sacar cuatro consejeros, mientras que de estar separados podrían terminar con tres electos.

Los partidarios de un posible pacto por omisión creen que será clave poder ofrecer esta modalidad en algunas regiones que tienen candidatos importantes para los republicanos.

Por ejemplo, un gesto sería que la UDI se omitiera en la Región de O’Higgins, donde los partidarios de Kast presentarán al director ejecutivo de Acción Republicana, Sebastián Figueroa. Mientras que en Valparaíso, Antonio Barchiesi también es una figura relevante para la tienda del exabanderado presidencial, por lo que en esa zona también sería bien recibido un gesto.

En republicanos -en tanto- han dicho que podrían omitirse en Atacama si es que Chile Vamos se resta en Ñuble.

Si bien hasta ahora no se ha anunciado públicamente un pacto por omisión, hay quienes no desestiman la posibilidad de que este funcione en la práctica. Y es que en Chile Vamos señalan que los republicanos no cuentan con cartas fuertes en todas las regiones.

Con todo, los acercamientos hacia republicanos también han estado marcados por la resistencia interna que hay en Chile Vamos de parte de algunos sectores como Evópoli, que se han opuesto a aparecer vinculados a ese partido que es de una derecha más conservadora.

Por ello es que los principales diálogos han venido desde la UDI y RN. Ahí los negociadores han sido el presidente y la secretaria general del gremialismo, Javier Macaya y María José Hoffmann, respectivamente, y también el secretario general de RN, el diputado Diego Schalper.

En Chile Vamos afirman que han dialogado con todos los referentes de republicanos, como su presidente electo, Arturo Squella, y también con el propio Kast.

Continúan las conversaciones

Otra oferta que han hecho desde Chile Vamos es poder llevar dentro de su lista a candidatos independientes del Partido Republicano. Esto debido a que la Ley de Votaciones Populares y Escrutinios en su artículo 5 establece que los partidos que vayan solos y no en pactos no pueden llevar a independientes. Pero desde Chile Vamos dicen que también recibieron una negativa de los republicanos ante esta oferta.

Al cierre de esta edición se comentaba que se buscaba seguir insistiendo en el punto y que tenían esperanzas.

En ese sentido, llamó la atención que se cancelara la inscripción del pacto programada para este sábado a las 13 horas. Si bien esa fue la hora que se le pidió al Servicio Electoral, finalmente dicho evento se postergó para el lunes próximo. Ese día también se inscribirán los candidatos, ante el plazo fatal de las 23.59 horas.

Para reforzar el punto de pactos por omisiones desde Chile Vamos sostenían que en la antesala de la inscripción podrían desatarse en favor de este diseño las presiones internas dentro del propio Partido Republicano de parte de algunos referentes que ven con preocupación que algunos de sus candidatos pudieran ser afectados por la dispersión. Sin embargo, desde la directiva de republicanos se mantenían firmes frente al tema.

En elecciones anteriores ambas coaliciones han ido juntas, como ocurrió el 2021 en las candidaturas a la fallida Convención Constitucional, sin embargo, en esa oportunidad el análisis que se hizo fue que la unión trajo un resultado negativo, pues se eligieron 37 de 155 constituyentes.

UDI y Evópoli, consejos

Este sábado, tanto la UDI como Evópoli tendrán sus consejos generales en los cuales las colectividades deberán ratificar formalmente el pacto que inscribirán.

Hasta ahora la tónica es que el voto político sea similar al que aprobó RN, de plantear un pacto como Chile Vamos, pero dejar la puerta abierta a otras fuerzas políticas sin mencionarlas.

Esto permite hacer un cambio de última hora ante cualquier eventualidad.

Otra negociación frustrada que tuvo Chile Vamos fue la de incorporar a Amarillos por Chile y a Demócratas en un pacto. Ambas colectividades afirmaron que no querían pactar con la derecha ni con la izquierda.

Hasta ayer, los partidos se encontraban afinando otros temas, como el nombre de la lista. En RN surgió la idea del concepto “Chile seguro, buena Constitución”. También se quería aludir a las fuerzas del Rechazo del pasado plebiscito de salida y a la fecha 4 de septiembre.

Otro tema que mantuvo ocupadas a las colectividades fue la búsqueda de candidatos. RN confirmó al exdiputado Gonzalo Ibáñez en Valparaíso y al exdirector regional del Sename Robert Contreras en Biobío, mientras que en Evópoli consideraban como precandidata a Catalina Parot y a Pablo Kast en el Maule.