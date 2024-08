Bancada RN oficia a Justicia para pedir detalles de comunicación entre subsecretario Gajardo y Carmona por cautelar de Jadue

La bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) ofició al Ministerio de Justicia para pedir información detallada sobre la comunicación entre el subsecretario de la cartera, Jaime Gajardo, y el presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona. Esto, en el marco de la prisión preventiva que pesa sobre el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue.

La solicitud surge luego que en una entrevista en Radio Nuevo Mundo, el timonel comunista reconoció que sostuvo una conversación con el subsecretario Gajardo -militante del PC-, en que le hizo ver esa preocupación.

“Se lo hemos pedido incluso al propio subsecretario de Justicia, a quien conocemos mucho, porque es de nuestra militancia, por qué no se ha afinado un reglamento que sea para todos por igual. Nosotros no estamos pidiendo privilegios para Daniel (Jadue), pero para todos por igual. No es bueno esto, no le hace bien. Es casi abusar de la condición de ‘acá está la justicia’ y aplastar la contraparte. Eso a mí me preocupa mucho”, señaló en el diálogo radial.

A modo de comparación, el presidente del PC afirmó que “el padre del senador (Javier) Macaya, con $ 150 millones mediante, pagó una fianza para vivir la cautelar dentro de su casa, sin que se haya investigado si los niños violentados eran parte de su casa. Entonces, ahí sí que te creo que hay un peligro público para la sociedad. En este otro lado (Jadue), se elimina, desaparece la presunción de inocencia”.

Desde RN apuntaron que “nos parece peligroso que estos canales de comunicación permanente entre el subsecretario de Justicia y la jefatura de su partido puedan ser utilizados para cuestionar la acción de la justicia y transmitir críticas, ya sea al Poder Judicial o al órgano encargado administrativo de la ejecución de condenas”.

En el texto, los parlamentarios de oposición manifiestan su “más profunda preocupación por el rol y la eventual presión ejercida por el Partido Comunista de Chile para con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”, y destacan que “no tenemos claridad si la opinión pública, o peor aún, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, tomaron conocimiento de esta situación solo producto de la entrevista entregada por el timonel comunista a la Radio Nuevo Mundo, o le fue comunicado de forma oportuna por parte del Subsecretario Gajardo”.

Así mismo, en el oficio los diputados solicitan explícitamente remitir los siguientes antecedentes: “La comunicación mediante la cual el Subsecretario de Justicia informó al Ministro de Justicia sobre los requerimientos de Carmona antes de la entrevista radial; las interacciones previas entre el subsecretario Gajardo y Carmona en relación con las medidas cautelares de Jadue; y las comunicaciones entre Gajardo, en su calidad de subsecretario, y el Director Nacional de Gendarmería o el encargado del Anexo Capitán Yáber”.