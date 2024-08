La inquietud que el timonel del PC planteó al subsecretario de Justicia por cautelar de Jadue

Cada nuevo día que Daniel Jadue pasa en prisión preventiva, se acrecienta una sensación de malestar en el Partido Comunista (PC). Este domingo, cuando se cumplían 76 días desde ingreso al recinto penitenciario Capitán Yáber, el presidente de la colectividad, Lautaro Carmona, dio cuenta, una vez más, de su disconformidad con la medida cautelar de prisión preventiva determinara por la justicia contra el hoy exalcalde.

En conversación con la Radio Nuevo Mundo -ligada a la colectividad-, el timonel reclamó que la mantención de la prisión preventiva “elimina, desaparece la presunción de inocencia (...). Eso no funciona, esa es la verdad. Dicen ‘no, y las instituciones funcionan’. ¿Y por qué no funcionaron cuando está todo este tráfico de influencias para determinar quién se integra a la Corte Suprema? (...). Lo mismo el tráfico de influencias de Luis Hermosilla (...)”.

Carmona manifestó que le llama la atención las condiciones en que el exjefe comunal cumple con el encarcelamiento. “Fíjate que las visitas son dos veces a la semana, de 14.00 a 17.00 horas. ¡Cinco personas como máximo! Si uno de los cinco no va, se queda con cuatro (...). Todo lo que sea lo más drástico. Eso yo no lo comprendo, no está todavía para mí cuál es la argumentación que sostiene eso”, planteó.

En esa línea, el timonel reconoció que sostuvo una conversación con el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo (PC), en que le hizo ver esa preocupación.

“Se lo hemos pedido incluso al propio subsecretario de Justicia, a quien conocemos mucho, porque es de nuestra militancia, por qué no se ha afinado un reglamento que sea para todos por igual. Nosotros no estamos pidiendo privilegios para Daniel (Jadue), pero para todos por igual. No es bueno esto, no le hace bien. Es casi abusar de la condición de ‘acá está la justicia’ y aplastar la contraparte. Eso a mí me preocupa mucho”, señaló en la radio.

A modo de comparación, el presidente del PC afirmó que “el padre del senador (Javier) Macaya, con $ 150 millones mediante, pagó una fianza para vivir la cautelar dentro de su casa, sin que se haya investigado si los niños violentados eran parte de su casa. Entonces, ahí sí que te creo que hay un peligro público para la sociedad. En este otro lado (Jadue), se elimina, desaparece la presunción de inocencia”.

Consciente de las críticas que sus dichos pudieran generar contra la colectividad, Carmona advirtió: “Que nadie venga a decir que el PC se resiste a que esto sea visto en el Poder Judicial, porque allí está radicado el tema. Pero el PC también tiene derecho a elaborar una opinión”.

El subsecretario Gajardo, al ser consultado por la conversación con Carmona, precisó a La Tercera que luego de ser contactado “por el presidente del Partido Comunista respecto del régimen de visita, le manifesté que existen protocolos establecidos, que rigen para todos los internos, los cuales son determinados y aplicados por Gendarmería”.

Además, Carmona destacó el acercamiento que tuvo en Brasilia la pareja de Jadue, Anjuli Tostes, con la ministra de Ciencia de Brasil y presidenta del Partido Comunista de ese país, Luciana Santos, quien, según explicó el timonel, hizo ver su solidaridad con “una persona que hizo una obra tan destacada respecto a Recoleta”.

“Ella se pronunció como presidenta del partido (...) y, además, como ministra. Eso no se había visto. En nuestro país eso no se ha dado, no hay ninguna posibilidad de que ningún ministro o ministra se pronuncie”, afirmó.

Críticas al Plan de Búsqueda

Durante su participación en la radio, Carmona también cuestionó al gobierno del Presidente Gabriel Boric por la implementación del Plan Nacional de Búsqueda, que pretende esclarecer las circunstancias de desaparición y muerte de las personas víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet.

En el marco de su visita a Linares, que se desarrolló la semana pasada, Carmona planteó que “espero transmitirle al gobierno que la gente allá siente que el Plan de Búsqueda, y no se olviden que a ese territorio corresponde a Colonia Dignidad (...), está muy verde, que tiene poca forma, que tiene poco involucramiento el resto de la gente. No se puede ser un plan de búsqueda en un gabinete encerrado”.

No es la primera crítica que se hace desde el PC hacia el Plan de Búsqueda. La semana pasada, parte de la bancada de diputados comunistas presentó un oficio dirigido al ministro de Justicia, Luis Cordero, para esclarecer la adjudicación vía trato directo de una plataforma a la empresa Unholster por $ 619 millones de pesos, en el marco del plan.

Según se lee en el documento emitido por los parlamentarios, ellos exigen que “se indique los motivos de la autoridad para decidir la realización de un trato directo” y que “se remitan, si existen, las investigaciones sumarias o sumarios administrativos iniciados por la decisión de efectuar un trato directo en esta materia”.