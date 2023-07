Bancada RN solicita al fiscal nacional que cite a declarar a diputada Ñanco (RD) tras vincular a oposición en robos en ministerios

La bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) envió durante este jueves un oficio al fiscal nacional, Ángel Valencia, donde se le solicita que cite a declarar a la diputada de Revolución Democrática (RD) Ericka Ñanco, luego de que ayer señalara que los robos a ministerios fueron realizados por “delincuentes vinculados a partidos de derecha”.

A través de su cuenta de Twitter, la legisladora escribió: “Robos coordinados a distintas reparticiones de gobierno, realizados por delincuentes vinculados a partidos de derecha. Parlamentarios del sector sorprendidos en delitos flagrantes contra el presidente y ministros. Esto no es oposición, es un boicot de la derecha igual que el 73″.

En el documento enviado a la máxima autoridad del Ministerio Público, los diputados de RN plantean que las declaraciones de Ñanco “no resultan de utilidad necesariamente por la eventual naturaleza ‘injuriosa o calumniosa de sus declaraciones’, sino más bien por la utilidad que la información que dice tener la parlamentaria pudiese tener para esclarecer ilícitos en los que se ha puesto en entredicho la fe pública y la credibilidad en las instituciones democráticas”.

“Entendiendo la importancia que tiene el esclarecimiento de los casos de corrupción recientemente conocidos, parece fundamental hacer todos los esfuerzos para obtener el testimonio de quien pareciera podría aportar en la obtención de la verdad y la eventual condena de los involucrados”, agrega la misiva.

Los parlamentarios opositores también señalan que Ñanco debería aportar en la investigación “no solamente por su carácter de servidora pública, sino además por su militancia en el partido político RD”, argumentando que el caso de la fundación Democracia Viva, ligada a la tienda de la parlamentaria, desencadenó una serie de causas.

La diputada Sofia Cid indicó que “este tipo de declaraciones (de Ñanco) es parte de un problema de fondo en la generación del Frente Amplio que está a cargo del gobierno y que estuvo a cargo de la convención constitucional: no tiene capacidad de aceptar su propio fracaso, el de sus ideas y el de sus gestión, a lo que se suma que insisten en presentarse como moralmente superiores al resto. En vez de andar difundiendo teorías conspirativas deberían estar pidiendo perdón al país por los peores años de destrucción, saqueo, violencia, delincuencia, inmigración descontrolada y aumento de pobreza”.

Por su parte, el diputado Andrés Celis afirmó que “respecto al robo de los computadores en el Ministerio de Desarrollo Social, yo no puedo negar que haya sido gente involucrada con el ministro Jackson, puede ser gente de la derecha, o bien gente involucrada directamente con las fundaciones que no tengan nada que ver con el Ministro Jackson. Como no tengo ninguna certeza de quién fue el que robó esos computadores, obviamente no puedo mandar suposiciones al Fiscal Nacional. Pero aquí hay una diputada que dijo claramente y de forma tajante, directa y precisa, que son diputados de derecha y, frente a eso, quiero que diga quienes son.”

Por todo lo anterior, los parlamentarios de RN le reiteraron al fiscal nacional que se requiera a la brevedad el testimonio de Ñanco para entregar los antecedentes que maneja y que, supuestamente, involucrarían a personas de la oposición.