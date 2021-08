Bassa evalúa “con números azules” primer mes de trabajo de la Convención pese a que “han debido enfrentar una serie de noticias falsas y malos entendidos”

Esta mañana, Jaime Bassa, vicepresidente de la Convención Constitucional se refirió en Radio Duna acerca del trabajo que se ha realizado hasta ahora en la Convención Constitucional, además del apoyo que han recibido y los problemas que han tenido en este primer mes de funcionamiento.

Con respecto a cómo evalúa el trabajo que se ha hecho hasta ahora, indica que hace un balance positivo.

“Con números azules de todas maneras. Antes de que terminara el primer mes, el jueves o viernes de la semana pasada, nosotros ya teníamos 8 comisiones funcionando, cada una de ellas con integrantes, con coordinadores, y lo mas importante, con normas y procedimientos claros”, destacó. “Haber visto que a menos de un mes ya somos capaces de crear derecho, y asignar esas normas jurídicas a órganos internos de funcionamiento de la constituyente, yo creo que es una muy buena noticia y un muy buen apronte a lo que viene”.

En este sentido, destaca, “el trabajo de comisiones ha desplegado un tipo de articulación, de colaboración mucho más clara”.

“Han logrado trabajar llegando a acuerdos muy transversales respecto de temáticas que son fundamentales para el funcionamiento de la constituyente. Tan transversales han sido esos acuerdos, que muchas veces se han tomado decisiones por unanimidad, varias decisiones se toman con un respaldo cercano al 90% de los integrantes de las comisiones”, agregó.

En cuanto al tema de presupuesto, y los dichos del Subecretario de la Segpres, Máximo Pavez, quien indicó tras exponer un resumen del presupuesto ejecutado al 31 de julio y los recursos proyectados para el resto del proceso constituyente que “descarta toda tesis política que diga que acá se creó un servicio público desde cero”, pues “quedó claro que desde enero se ha hecho un trabajo dedicado, que no ha sido perfecto, pero se ha ido enmendando”, Bassa indica que “todo el país fue testigo de lo que pasó en el primer día de trabajo de la constituyente el lunes 5 de julio”, cuando al llegar a trabajar dieron cuenta que no estaban las condiciones.

“Antes del 5 de julio hubo trabajo que se realizó por parte de funcionarios contratados en Segpres que estuvieron principalmente dedicados a la ceremonia de inauguración, a la primera sesión de instalación de la constitución del domingo 4 de julio, pero al día siguiente no estaba ninguna de esas condiciones necesarias para que la constituyente pudiera trabajar”, recordó.

“Efectivamente tuvimos que levantar desde cero. Hoy día hay cerca de 40 funcionarios que están trabajando para la constituyente a partir de la generosidad de algunas instituciones del Estado que han facilitado a sus propios trabajadores en comisión de servicios, es decir, sin que a la constituyente le cueste un solo un peso, y eso lo logramos - la Mesa Directiva - gracias a la gran solidaridad que han tenido las trabajadores de las instituciones permanentes de la República, universidades del Estado, organismos del Estado, en fin”, sostiene.

Decir que en ese sentido hubo un problema, indica Bassa, “eso significaría por parte de la Segpres reconocer un error muy garrafal que pudo habernos costado el éxito del proceso constituyente. y ese es un error que se ha seguido proyectando en el tiempo”.

Bassa por asignaciones: “La comisión de presupuesto es la que está evaluando y discutiendo este tema (...) pero de la mesa no ha salido nada”.

En ese sentido, recordó, los constituyentes no ejecutan su propio presupuesto, lo ejecuta la Segpres, por lo tanto, cuando se cuestionan los gastos de la constituyente, indica, se le debería preguntar a quien ejecuta esos gastos.

“Mucho se dijo, por ejemplo, las primeras semanas que habíamos discutido tres semanas y se había ejecutado no sé cuanto, el 80% de esos gastos”, sin embargo, sostiene, “una cantidad muy significativa, cercana al 90%, son gastos ejecutados antes del 4 de julio y cuya proyección se proyecta para los próximos 9 meses”, como Seguridad, por ejemplo.

“Esa lógica discursiva que surge desde el gobierno para contaminar el trabajo constituyente que estamos haciendo invocando la ejecución presupuestaria que proviene de ellos, a mi me parece que es una jugada un poquita sucia que deja todas estas evidencias todas estas diferencias de la instalación de la constituyente”, agregó.

Sobre esta “contaminación”, Bassa indica que desconoce cuáles podrían ser las razones o los objetivos políticos que pueden haber detrás, pero, indica, “hemos debido enfrentar sistemáticamente a una serie de entre noticias falsas y malos entendidos que han entorpecido el trabajo de la constituyente”. Esto, ejemplifica, como el tema de las asignaciones a los constituyentes, luego de que ayer circulara la noticia de que la mesa había propuesto unas asignaciones con tope de 3,7 millones.

“Esa notifica es falsa”, aclaró. “Por lo pronto la mesa no ha pedido nada. Eso está siendo discutido en la Comisión de Presupuesto de la constituyente. La comisión de presupuesto es la que está evaluando y discutiendo este tema (...) pero de la mesa no ha salido nada (...) El documento que ha salido, que estaácirculando, debe ser de la comisión de presupuesto, pero no de la mesa”.

