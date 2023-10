Bilateral con Xi Jinping, visita a la Gran Muralla y comida con autoridades: los detalles de la agenda de Boric en China

Este jueves, a las 13.00, el Presidente Gabriel Boric despegará rumbo a Chengdú, China, en lo que será su primera visita al país asiático.

Un periplo que no será fácil de enfrentar ni en lo práctico ni en lo político: el Jefe de Estado se trasladará en un vuelo de menor tamaño de la Fuerza Área -no el Boeing 767, el tradicional avión presidencial-, por lo que tendrá seis escalas; y además deberá lidiar con encontrar el tono adecuado y no abrir un flanco con China, el principal socio comercial del país. Esto, luego de sus declaraciones previas al viaje en relación a la condena de violaciones a los derechos humanos.

“Lo que podemos exigir a todos es el respeto del derecho internacional y los derechos humanos. Esto se aplica a todos los países del mundo, incluida China”, dijo el Presidente, el pasado 25 de septiembre, en entrevista con el Washington Post, lo que desencadenó una advertencia del embajador de China en Chile, Niu Qingbao, quien -durante una reunión bilateral con el canciller Alberto van Klareveren y también en un encuentro con parlamentarios- transmitió que era importante cuidar el tono con el que las autoridades se refieren al tema de derechos humanos.

Así, el Ejecutivo -a través del titular de Relaciones Exteriores y de la ministra de la Segegob, Camila Vallejo, quien es una de los seis ministros que acompañarán a Boric en su visita- ha recalcado que el Presidente planteará este asunto en las instancias que corresponden y no de forma pública durante su visita al gigante asiático.

En este escenario, el Mandatario ya tiene definida su agenda de actividades para su visita en la zona, la que también contempla un paso por la ciudad de Beijing. El itinerario fue compartido por Van Klaveren en una reunión que sostuvo este martes con los parlamentarios que serán parte de la comitiva presidencial.

Esto, en un contexto en que en el Congreso habían surgido ciertos reclamos por el viaje, ya que Carlos Figueroa, asesor del Segundo Piso encargado de los temas internacionales, está de vacaciones y eso ha producido inconvenientes para comunicarles a los senadores y diputados que asistirán un programa claro.

Dentro de los parlamentarios considerados para la gira están los senadores Iván Moreira (UDI), Juan Luis Castro (PS) y los diputados Miguel Ángel Calisto, Eric Aedo (DC), Francisco Undurraga (Evópoli), Rubén Oyarzo (PDG), Natalia Romero (UDI), Ximena Ossandón (RN) y Karol Cariola (PC).

De esta forma, según les informaron en la cita, en su primer día de actividades, el sábado 14 de octubre, Boric realizará una visita -junto a la delegación de parlamentarios que lo acompañan y que viajarán este miércoles en vuelo comercial- a la Universidad de Sichuan, luego se trasladará al Jinsha Site Museum. Más tarde llegará al Hotel Shangri-La para reunirse con el gobernador de Sichuan. En ese mismo lugar, además, participará de una cena ofrecida por las autoridades del país asiático.

Al día siguiente, Boric estará en la inauguración de Chile Week China, actividad en la que también estará acompañado por la delegación. Ahí el Jefe de Estado realizará un recorrido en la exhibición de los productos chilenos.

En Beijing, el lunes 16 de octubre, en tanto, el Presidente participará en una conmemoración al pintor José Venturelli y al poeta Pablo de Rokha en el Museo de Arte Nacional, mientras que más tarde -acompañado de su delegación- hará un recorrido por la Gran Muralla China. Posteriormente sostendrá un almuerzo privado.

Durante la tarde de ese día, en el Hotel Intercontinental de Sanlitun, Boric saludará a los representantes empresariales y se movilizará al Gran Palacio del Pueblo, donde sostendrá una reunión y cena con Zhao Leji, el presidente del comité permanente de la Asamblea Popular de China.

Al día siguiente, el Jefe de Estado sostendrá un encuentro bilateral con su par de China, Xi Jinping, instancia en la que espera fortalecer las relaciones entre ambos países. Al término del encuentro, se espera que ambos firmen algunos acuerdos.

Más tarde, Boric sostendrá otras reuniones bilaterales y hará un recorrido por la Ciudad Prohibida de China.

El miércoles 18 de octubre, el último día de gira, el Mandatario participará en la ceremonia de apertura del III foro de la Franja y la Ruta. Luego se trasladará al Centro Nacional de Convenciones, lugar en que hará una intervención en el foro de alto nivel sobre economía.

Esa será la última actividad del Presidente y luego partirá rumbo al aeropuerto para regresar a Santiago.

Pese a que el Ejecutivo ya les entregó la agenda a los parlamentarios que irán al viaje, varios de ellos están inquietos por el poco espacio para compartir con Boric durante la gira. Una aprensión que le habrían hecho ver al canciller.