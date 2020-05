Blumel por presión de Chile Vamos para revaluar recorte de recursos en Vivienda: “Ese es un tema que cada ministerio tiene que ver con la Dipres”

El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, se refirió esta jornada a la presión que parlamentarios de Chile Vamos realizaron al gobierno ante el recorte de recursos que sufrió el Ministerio de Vivienda, en el marco de los reajustes presupuestarios que realizó Hacienda para enfrentar el coronavirus.

Hoy La Tercera informó que de los US$ 2 mil millones de dólares que significará el recorte fiscal –y que se suma al ajuste por otros US$ 500 millones anunciado en marzo- un total de US$ 610 millones provendrán -según informó la Dirección de Presupuestos (Dipres)-, de la cartera que dirige Cristián Monckeberg (RN).

Convirtiéndose en la cartera más afectada por los recortes, superando al Ministerio de Obras Públicas, que ocupa el segundo lugar, por más de US$ 124 millones.

Sobre este tema, el ministro Blumel al ser consultado, indicó que “hay un problema que es objetivo y es que tenemos que llevar más recursos al combate de la pandemia. Y siempre va a ser doloroso realizar recortes en cualquier servicio o en cualquier organismo público. Es un poco lo que nos pasó con bomberos, donde tuvimos que dialogar, tuvimos que conversar para llegar a buen puerto, porque efectivamente esos recortes son dolorosos, no estaban planificados”.

Consultado sobre si existe la posibilidad de que se reestudie el recorte a Vivienda, tal como ocurrió con Bomberos, el jefe de gabinete fue enfático en señalar que "ese es un tema que cada ministerio tiene que ver con la Dipres que es la forma en que el gobierno administra sus finanzas públicas”.

“Cada uno de esos recortes, si bien son un problema que tenemos que enfrentar, hay que entender que la situación actual exige realizar ciertos esfuerzos, realizar ciertas medidas que nos permitan llevar más recursos a lo fundamental”, concluyó.