Boric califica de dictadura a régimen de Maduro y no reconoce su “falso triunfo autoproclamado”

“Hoy (jueves) el TSJ de Venezuela termina de consolidar el fraude. El régimen de Maduro obviamente acoge con entusiasmo su sentencia que estará signada por la infamia. No hay duda que estamos frente a una dictadura que falsea elecciones, reprime al que piensa distinto y es indiferente ante el exilio más grande del mundo”, publicó el Presidente Gabriel Boric en su cuenta de X.

Fue el inicio de una extensa y dura publicación del Mandatario, luego que el tribunal electoral ese país certificara “de forma inobjetable” los resultados de la elección presidencial, “donde resultó electo el ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el período constitucional 2025-2031″.

Ante esto, el Jefe de Estado endureció el tono -siguiendo la línea de las últimas semanas- y destacó que “Chile no reconoce este falso triunfo autoproclamado de Maduro y compañía”, y proyectó que “seguro por nuestra postura recibiremos (como es costumbre) insultos por parte de sus autoridades”.

19/08/2024 PRESIDENTE GABRIEL BORIC MARIO TELLEZ / LA TERCERA

El pronóstico de Boric respecto a cómo reaccionará Venezuela es una inquietud compartida entre fuentes diplomáticas chilenas. Esto, considerando que la primera acción de Caracas, cuando el Presidente no reconoció los resultados de la elección, fue expulsar a la misión chilena encabezada por el embajador Jaime Gazmuri. Actualmente solo funciona el consulado con personal local, pero se mantienen las relaciones diplomáticas.

El Presidente también aseveró que “es posible y necesaria una izquierda continental profundamente democrática y que respete los derechos humanos sin importar el color de quien los vulnere. Un progresismo transformador que mejore las condiciones de vida de su pueblo construyendo comunidad en vez de individualismo, encuentro por sobre polarización. Hacia allá caminamos en Chile”.

Tras terminar su última actividad en su paso por La Araucanía, Boric fue consultado sobre la situación en Venezuela, pero optó por no responder

Así, el Mandatario, en su salida del Campo Deportivo Ñielol de Temuco, solo reaccionó con una mueca ante las preguntas de la prensa sobre el tema.

Sin embargo, después en entrevista con TVN local, el Presidente insistió en que el régimen de Maduro es una dictadura y que “esa no es la izquierda que me representa”.

En paralelo a la publicación del Presidente por su cuenta de X, el canciller Alberto van Klaveren y la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, se encontraban en el Palacio de La Moneda en una reunión privada por otro asunto, pero al salir el ministro fue consultado por la posición del país.

“Este fallo (del TSJ) no nos sorprende en absoluto. Básicamente, en Venezuela no existe separación de poderes efectiva. El Ejecutivo controla todas las esferas del Estado en Venezuela, como corresponde a un régimen autoritario, y en consecuencia ese anuncio del Tribunal Superior de Justicia no modifica en lo más mínimo nuestra posición”, explicó Van Klaveren.

Canciller Alberto van Klaveren Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

En esa línea, añadió que “nosotros hemos tomado la decisión simplemente de no reconocer el triunfo de Nicolás Maduro y, en ese sentido, no estamos solos. Nosotros suscribimos una declaración muy reciente en Santo Domingo, en la República Dominicana, y al mismo tiempo también apoyamos y copatrocinamos una resolución de la Organización de Estados Americanos y vamos a seguir insistiendo en justamente conocer los resultados reales del proceso electoral que se realizó en Venezuela”.

Reacciones en Chile

Los comentarios a lo planteado por el Presidente y el canciller fueron casi instantáneos en Chile. De hecho, también estaba en Palacio el senador y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, José Miguel Insulza (PS). Se había reunido con la ministra del Interior, Carolina Tohá, para abordar temas de seguridad, pero fue requerido por la posición chilena y la calificación de dictadura al régimen de Maduro.

“Yo pienso lo mismo, yo pienso que era un dictador Maduro desde hace tiempo. Hizo un compromiso cuando yo estaba en la OEA todavía, de que si se abría un diálogo para discutir los temas políticos del gobierno, iba a poner en libertad a una cantidad de gente y no cumplió con ninguno. Creo que puso en libertad a uno que estaba muy enfermo. Maduro siempre ha sido una persona que falta la verdad con mucha facilidad y por lo tanto creo que ha ido construyendo una dictadura, efectivamente”, respondió Insulza.

19/07/2024 JOSÉ MIGUEL INSULZA MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Para el presidente de la Comisión de RR.EE. de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic (PL), “el Presidente hace lo correcto cuando afirma que Chile no reconoce definitivamente el resultado de las elecciones, porque lo que hace hoy el tribunal de justicia venezolana no es más que un fraude, una confirmación del fraude y un intento de engañar a la comunidad internacional un intento bastante burdo”.

29 JULIO 2024 EL DIPUTADO VLADO MIROSEVIC EN LOS PASILLOS DEL CONGRESO. FOTO: DEDVI MISSENE

En el Frente Amplio, su presidenta, Constanza Martínez, afirmó que “las palabras del Presidente Boric son coherentes con la línea que ha mantenido desde siempre en defensa de la democracia y los derechos humanos en Venezuela, en Chile y en todo el mundo, y las compartimos plenamente”.

Presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez. Aton Chile.

En la Democracia Cristiana también hubo reacciones. El presidente de la colectividad, el diputado Alberto Undurraga, si bien dijo que el Jefe de Estado “ha sido valiente y ha sido coherente con su declaración de principios democráticos”, agregó que el paso que sigue “es reconocer el triunfo de Edmundo González en Venezuela”.

El diputado Alberto Undurraga anunció una solicitud a la SEC para dar término a la concesión de Enel.

Mientras que en la oposición también valoraron la postura del Jefe de Estado. El diputado Diego Schalper (RN), quien además integra la comisión de RR.EE., señaló que “cuando el Presidente Boric califica de fraude la elección de Venezuela nos parece que toma el camino correcto. (...). Yo insto al gobierno a liderar junto a otras democracias del continente un proceso de transición democrática en Venezuela donde partamos por pedirle a Brasil, a Colombia y a México que levanten una alternativa que realmente ponga a la democracia y a los derechos humanos por delante”.

Valparaíso, 10 de enero de 2024 Punto de prensa de los diputados Diego Schalper y Andrés Longton Sebastián Cisternas/Aton Chile

El líder de los republicanos, José Antonio Kast, en tanto, fue más crítico. “Es hora de que el gobierno de Chile deje de tuitear y realice acciones concretas en los organismos internacionales para evitar que esta dictadura se consolide”, indicó el exdiputado.

José Antonio Kast. Foto Karin Pozo, Aton Chile

¿Y el PC?

El Partido Comunista no se pronunció hasta pasadas las 19.00 y cuando lo hizo, a través de su presidente, Lautaro Carmona, fue sin fijar una postura.

“Estamos hablando de un tema muy serio y nosotros vamos a intercambiar y a expresar nuestra opinión cuando en forma muy colectiva tengamos una conclusión. Por ahora estamos en otro tema, estamos preocupados de la situación de Luis Hermosilla”, dijo Carmona escuetamente ayer, a las afueras de la sede comunista, al ser consultado al respecto.

En la tienda tampoco hubo reacciones de parlamentarios que suelen opinar sobre estos temas a través de redes sociales. La colectividad ha estado bajo el foco de las críticas por no plegarse a la postura oficial de La Moneda.

La última en profundizar sobre lo que ocurre en el país caribeño fue la secretaria general, Bárbara Figueroa, quien insistió en que el PC mantiene la postura que había fijado el Ejecutivo respecto a la espera de que las actas fuesen transparentadas.

Así, por ejemplo, lo sostuvo el martes luego de la reunión por el pacto electoral que se realizó en la sede del Partido Socialista.

En el lugar, Figueroa dijo que “nosotros (en el PC) no hemos sido parte de ninguna polémica, por lo tanto, no entendemos digamos por qué en esa materia hubiera algún punto de inflexión. Hemos tenido una posición que es conocida por ustedes que está en línea con lo que ha planteado el Ejecutivo, por lo tanto, nos parece que ese es el planteamiento sobre el cual todos nos hemos ordenado como fuerzas oficialistas”.

Eso sí, a diferencia del Presidente Boric, en el Partido Comunista no han mencionado que exista un fraude y solo se han mantenido en la postura de esperar que se transparenten las actas. Además, sus dirigentes han evitado pronunciarse respecto a calificar o no de dictadura el régimen de Maduro.

¿Cómo queda Lula?

El tema también supone tensiones con el resto de los líderes de la región. Si bien de forma oficial Brasil, Colombia y México habían mantenido su postura de pedir que las actas de las elecciones en Venezuela fuesen transparentadas, su presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, planteó informalmente la posibilidad de que se repitieran las elecciones, lo que fue rechazado por la líder opositora venezolana María Corina Machado.

Esa idea, de hecho, fue reiterada por Celso Amorim, el principal asesor internacional de Lula. “Si dicen los dos lados que ganaron, ¿por qué no tener otra elección?”, dijo Amorim a CNN en Español.

Según quienes conocen de las relaciones internacionales, Lula se juega su liderazgo al intentar intervenir en este conflicto. Una fuente diplomática agrega que lo ocurrido con la ratificación del tribunal venezolano deja en una situación complicada al líder brasileño, porque con ello el régimen daría por cerrada la opción de mostrar actas y con ello obligaría a Da Silva a pronunciarse.

Además, agregan, que le quita margen de acción a las gestiones que intenta realizar entre el gobierno y la oposición venezolana.

Brazil's President Luiz Inacio Lula da Silva reacts during the Soldier's Day ceremony in Brasilia, Brazil August 22, 2024. REUTERS/Adriano Machado

El canciller de Chile, Alberto van Klaveren, sobre ese punto, reiteró que “lo que hemos dicho respecto de esa iniciativa que adoptó Brasil y Colombia es que, digamos, hay que valorar todas las iniciativas que surjan para resolver el impasse que existe en Venezuela. Pero nosotros solamente vamos a apoyar aquella iniciativa que cuente con el apoyo de un amplio espectro de las fuerzas políticas venezolanas”.

Y añadió: “En realidad, el camino a seguir lo tiene que decidir la propia Venezuela y los propios actores políticos que deben expresarse democráticamente”.