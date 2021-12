Boric cuestiona “permanente fantasma” sobre el rol de los comunistas en su eventual gobierno: “El PC es uno más de nuestra alianza”

El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, sostuvo la mañana de este martes un encuentro con representantes del mundo cristiano protestante, en instalaciones del Consejo de Unidades Pastorales de Santiago y la Televisión Nacional Evangélica, en calle Dieciocho.

El rol del PC en su eventual gobierno fue uno de los temas que le plantearon al candidato en esa reunión y se le consultó por ello en el punto de prensa posterior a esa cita.

“Basta de inventar polémicas. Acá no hay una polémica en torno a eso. Yo soy una persona con independencia de criterio que creo en los proyectos colectivos y que entiende que para poder avanzar en Chile tenemos que unir y no dividir. Y por lo tanto ese permanente fantasma que se busca instalar me parece que no se corresponde con la realidad”, sostuvo.

El candidato expuso que “el PC es uno más de nuestra alianza, tal como lo es Revolución Democrática, Convergencia Social, el partido Comunes, el Partido Regionalista Verde Social y por lo tanto yo llamo a no instalar esos miedos. Hablemos con la verdad, hablemos con lo que nosotros estamos planteando”.

Por otro lado, el diputado del Frente Amplio abordó la agenda legislativa que impulsa el Ejecutivo con una serie de urgencias dispuestas a menos de dos semanas del balotaje presidencial del 19 de diciembre y las críticas que el gremio de camioneros realizó en La Moneda a su propuesta de potenciar la red ferroviaria.

“A los chilenos y chilenas hace rato les quedó claro de que el candidato del gobierno de Sebastián Piñera hoy día, y de sus ministros y de sus subsecretarios, es José Antonio Kast. Así lo reiteran de manera explícita o implícita”, señaló.

Tras ello, agregó que “es muy claro de que Kast es el candidato del gobierno y creo que Chile no quiere un Piñera recargado”.

“Le tocará al pueblo de Chile juzgar, las intervenciones son bastante evidentes, pero yo no quiero hacer comidillo a partir de eso”, comentó.

Respecto a lo planteado por los camioneros llamó a no temer a los cambios.

“Los cambios que vienen son para bien. Necesitamos trenes para Chile, para el norte y para el sur y acá no se trata de competencia desleal, se trata de llegar a todo el territorio. En ese sentido nosotros vamos a impulsar una política ferroviaria como todos los países desarrollados, aunque a algunos les moleste”, advirtió.

En tanto, al ser consultado sobre si decidió participar del programa web Bas Boys, del economista y exabanderado del Partido de la Gente, Franco Parisi, el aspirante a La Moneda señaló que lo haría esta semana, antes de la emisión del espacio que está fijada para el viernes.