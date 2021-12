Delgado por crítica de camioneros a política ferroviaria de Boric: “El análisis no era el contexto para hacerlo. Hubiese preferido que se hubiesen referido solo al trabajo de la mesa”

Ayer, el presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile (CNTC), Sergio Pérez, sin hacer alusión directa al candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, criticó su programa en materia de transporte, indicando que si bien querían “una cancha pareja,” no quería que el Estado de Chile “vaya en ayuda de un sistema de transporte en competencia desleal con los camioneros de Chile”.

Esto, frente al programa de Boric, en donde se indica que se desarrollará “una política ferroviaria en las macrozonas centro y sur, dando continuidad a los proyectos que ya tienen algún nivel de avance e impulsando tres nuevos proyectos: Santiago-Valparaíso, Santiago-San Antonio y Santiago-Chillán-Concepción”.

Las declaraciones de Pérez fueron realizadas en un punto de prensa en el Palacio de La Moneda, tras un encuentro con el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, en donde realizaron una evaluación de los temas acordados en cuanto a seguridad durante los últimos 14 meses.

Al respecto, el ministro Delgado destacó esta mañana en Radio Agricultura que el análisis que realizó Pérez “no era el contexto para hacerlo”, agregando que “en ningún caso” en la reunión que tuvieron discutieron acerca del candidato de Apruebo Dignidad.

“La verdad es que efectivamente las declaraciones eclipsaron un poco el sentido de la reunión. Esta era una reunión de cierre de una mesa que duró 14 meses, que incluso la comenzó el ex ministro Víctor Pérez (...) Era una mesa de trabajo que reunía todas las demandas de distintos gremios, confederaciones de camiones, pero también de buses”, recordó.

“Esta mesa de trabajo tuvo focos en tres ejes fundamentales: primero inversión en seguridad, segundo la coordinación con las concesionarias, y tercero, apoyo a víctimas, y ayer se hizo el cierre con casi un 100% de cumplimiento de las demandas, de todas las propuestas, y de todas las iniciativas que surgieron, ese era el sentido de esa reunión de cierre”, explicó.

En ese sentido, sostuvo, incluir las críticas al programa ferroviario durante el punto de prensa que trataba sobre la conclusión de la mesa de trabajo no era el momento.

“El análisis no era el contexto para hacerlo. Más allá de lo que plantean si es o no plausible, no era el momento ni lugar para tal vez hacerlo. Yo hubiese preferido que se hubiesen referido solo al trabajo de la mesa”, agregó. “Entiendo que Sergio Pérez también había dicho esto en la Enade, no soy quien para juzgarlo, pero yo creo que en ese momento había que poner el foco y la prioridad en lo que había sido el trabajo de los 14 meses”.

Con respecto a la extensión del estado de excepción en la Macrozona Sur y la intención de algunos parlamentarios de realizar algún tipo de reforma que permita ampliar la vigencia de ésta para así no tener que estar discutiendo cada 15 días, Delgado indicó que “en la Constitución está así”, y que por tanto los plazos son de 15 días.

Sin embargo, indicó, “vemos con buenos ojos” la propuesta.

“No es fácil movilizar recursos, no es fácil la estrategia, la planificación y la evaluación con plazos tan cortos”, destacó. “Pero esto no se había dado en la historia reciente de esta manera. Lo estamos viviendo con mucha responsabilidad, tanto nosotros como el Ejecutivo, como el Legislativo, hemos estado cada 15 días haciendo este trabajo, que claro, muchos lo encuentran un poquito incómodo, porque tenemos prácticamente que hablar de los mismos temas, pero es necesario hacerlo por la tranquilidad de las personas que viven en estas cuatro provincias”.