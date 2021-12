Boric pone en jaque su participación en Bad Boys de Parisi, indicó “estar evaluándolo con su equipo”

Desde Talcahuano y en conversación con Mesa Central, el abanderado presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, puso en duda su participación en el programa “Bad Boys” del ex candidato del Partido de la Gente, Franco Parisi, que había sido confirmada para el próximo martes 7 y luego modificada para el viernes 10 de diciembre.

“Nosotros ante la información que ha aparecido en algunos medios de prensa, estamos evaluando este asunto, el de que José Antonio Kast con sus asesores se habrían juntado con Parisi en Estados Unidos, estamos revisando eso y vamos a tomar una determinación pronto”, indicó al respecto, en el marco de las críticas que ha recibido de diversos sectores por aceptar la invitación del economista.

Con relación a los motivos de asistir al encuentro online, aseguró que “representa un mundo que está descontento con la política y al cual tenemos que saber escuchar también”, justificándose en que “siempre he dicho que estoy dispuesto a conversar con todos quien sea necesario”.

“El tema de fondo es el siguiente, no se trata de que yo, o José Antonio Kast, valide a Franco Parisi, hay 900.000 mil personas que, le guste o no le guste a la gente, votaron por Franco Parisi. Y, por lo tanto, yo tengo el deber de escuchar y tratar de entender cuáles son las inquietudes, cuáles son los sueños, las frustraciones, las esperanzas de esa gente”, manifestó el diputado del Frente Amplio.

“El otro día vimos a José Antonio Kast, que la capa de defensor de las mujeres le duró un solo día”

Boric también hizo referencia a los dichos de esta semana de su contrincante en la carrera presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, sobre la deuda por pensión alimenticia de Parisi; cuando expresó que “seguro de que él no quiere eludir el pago, sino lo que quiere hacer es ver si el pago es justo o no”.

Al respecto, el candidato indicó: “El otro día vimos a José Antonio Kast, que la capa de defensor de las mujeres le duró un solo día, porque al día siguiente ya estaba defendiendo el que Franco Parisi no pagara la pensión alimenticia. Yo quiero ser muy claro en esto, no voy a cambiar mi posición en estas cosas”.

“Creo que Franco Parisi tiene el deber de pagar la pensión alimenticia y que es inaceptable esa situación y no voy a matizar aquello porque tengamos que o conversar con él o tratar de aspirar a hacerle sentido a sus votantes, ahí los principios son los que me mueven y en ese sentido voy a ser súper firme”, detalló.

“Los retiros no son una buena política pública, yo lo tengo absolutamente claro”

Otra de las materias en las que diputado ha sido cuestionado es por su votación a favor del cuarto retiro de fondos previsionales en la Comisión Mixta el pasado viernes 3 de diciembre. Postura contraria a la que le habían sugerido los asesores económicos de su candidatura presidencial.

En entrevista en Mesa Central, aseguró: “Los retiros no son una buena política pública, yo lo tengo absolutamente claro, pero llegamos a los retiros desgraciadamente producto de la negligencia y demora del gobierno en hacerse cargo de una crisis que era mucho más transversal de lo que ellos pensaban”.

En esa línea, manifestó que “se trata de las necesidades de la gente y yo voté en consecuencia con lo que he señalado”, agregando que “incorporamos varias de las recomendaciones que se hicieron ante el actual escenario: fuimos nosotros los que propusimos indicaciones que le dieran viabilidad a esto, pero finalmente no tuvo el apoyo suficiente”.

“En la política hemos fallado gravemente en no haber sido capaces de sacar una reforma al sistema de pensiones en más de 10 años cuando se sabía el nivel de crisis que esto iba a generar. Todos tenemos el deber de no atrincherarnos en una posición, y decir no voy a ceder nada, porque así no vamos a llegar a acuerdos”, concluyó con respecto a una eventual negociación con el Congreso sobre su propuesta de Sistema de Seguridad Social.

Escenario económico de cara a un próximo gobierno

Finalmente, el candidato de Apruebo Dignidad, afirmó que una extensión del Ingreso Familiar de Emergencia Universal (IFE) -como fue solicitado por la bancada del PPD- tendría que evaluarse en función de que “vamos a enfrentar un escenario económico más bien adverso”.

“Tenemos que ser muy conscientes de que el próximo año vamos a enfrentar una caja fiscal reducida, tenemos una reducción del 22% del presupuesto del gasto público. Vamos a enfrentar un escenario económico más bien adverso, en donde todos estiman que va a haber una contracción económica y por lo tanto, tenemos que ser muy responsables en cómo se gasta la plata”, expresó el diputado haciendo referencia al 2022.

En ese marco, añadió la tarea de “enfocar mejor las ayudas”, criticando que “el gobierno con las herramientas que tiene no han logrado de hacerlo llegar a todos quienes necesiten”.

En la jornada de hoy comenzó el periodo oficial de campaña frente a la segunda vuelta a concretarse el domingo 19 de diciembre. Boric, por su parte, dio inicio a su gira nacional desde Talcahuano en la región de Bio Bío.