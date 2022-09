Boric defiende dichos del embajador Velasco sobre rol de la ex-Concertación: “Tener una visión crítica a parte de ese periodo no me parece que constituya un motivo de generar una gran polémica”

Visiblemente molesto el Presidente de la República, Gabriel Boric abordó y defendió los dichos que el embajador chileno en España, Javier Velasco, entregó, en el marco del encuentro Nueva Economía Forum, sobre el rol que tuvieron los gobiernos de la ex-Concertación durante los últimos 30 años en el país.

El representante diplomático, quien además es amigo del Jefe de Estado, abordó en el citado encuentro comercial diversos puntos, como la ratificación del tratado con la Unión Europea, pero también, a raíz de una pregunta de uno de los asistentes, analizó las causas que llevaron al estallido social de 2019. Fue en dicha respuesta que Velasco criticó a la exconcertación, bloque que hoy forma parte central del corazón del gobierno del frenteamplista.

“Pero un estallido de esas dimensiones no es una cuestión baladí. Para que llegáramos a eso se requirieron 30 años de políticas que profundizaron la desigualdad, 30 años de un país percibiendo eso de forma cotidiana”, fue una de las frases que tuvo en dicha jornada.

Las palabras del embajador nacional no cayeron bien en el mundo político chileno, siendo duramente criticado por algunos excancilleres, como Heraldo Muñoz, quienes pidieron a la Cancillería llamarlo al orden. También tuvo recriminaciones de parte de los líderes del Congreso, Álvaro Elizalde y Raúl Soto.

El Presidente Boric con la comitiva de ministros que lo acompañó a su gira a Nueva York.

Es así como Boric fue preguntado por el tema durante el segundo día de su gira en Nueva York y previo a participar de la conmemoración de los 50 años del discurso de Salvador Allende ante la ONU, junto a los ministros de Relaciones Exteriores y Hacienda, Antonia Urrejola y Mario Marcel, respectivamente.

En una primera instancia el Presidente le pidió a la periodista que le solicitó su opinión sobre los dichos del embajador, decirle la frase exacta que generó la molestia de los excancilleres, así como también que le mencionara la pregunta específica que se le había hecho a Velasco.

“Estoy preguntando porque acá sucede permanentemente que se busca la peor versión posible de una cuña en específico para tratar de armar un debate y se le piden declaraciones a todo el mundo y estoy seguro que casi nadie vio el foro en el que participó el embajador de España”, comenzó señalando el Mandatario.

En ese sentido agregó que fue un miembro de la empresa Telefónica quien pregunto al embajador respecto si él “creía posible que hubiese un nuevo estallido social de las características del 2019 hoy en Chile. A lo que el embajador, en una extensa respuesta, dijo que él creía que las condicione sobre las cuales se dio el estallido social habían sido una acumulación de políticas de más de 30 años, en donde había un cansancio por parte de la gente y que fue parte de lo que discutimos como país durante mucho en los últimos años”.

Boric, en ese sentido, explicó que “yo he entregado una visión respecto a que acá las cosas no son blanco y negro. Acá ni los 30 años fueron políticas que le hicieron mal a Chile ni fueron lo mejor que se pudo haber hecho. Yo creo que todos compartimos aquello. Tuvimos, y lo dije ayer en el discurso, importantes cifras de crecimiento; logramos superar de manera exitosa, no totalmente, pero de manera muy significativa la pobreza en Chile, mejoramos los índices en educación, gracias a lo que hicieron los gobiernos de la Concertación y también del Presidente Piñera”.

“Por tanto, el tener una visión crítica a parte de ese periodo no me parece que constituya un motivo de generar una gran polémica”, aseguró tajante el Presidente.

Y afirmó que “invito a quienes opinan respecto a esto a que ojalá veamos el foro entero, discutamos con altura de miras respecto a esto y no tratemos de buscar la peor versión del extracto de una cuña para pelearnos entre nosotros. Chile tiene derecho a revisar su historia, Chile tiene derecho a tener opinión sobre su historia”.

“Yo la he tenido, la tienen por cierto también otros actores políticos y creo que eso es totalmente legítimo y creo que un embajador puede participar en instancias de esas características sin que eso sea motivo de escándalos”, concluyó.

Gabriel Boric este martes durante su discurso en la 77° Asamblea de Naciones Unidas en Nueva York.

Horas antes la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo también se había referido a los dichos de Velasco. “A veces se arman polémicas de frases, a veces sacadas de contexto o que no han sido suficientemente comparadas con las declaraciones propias del Presidente de la República”, aseguró la titular de la Segegob.

La ministra citó, además, de forma textual parte de lo que fue el discurso de este martes de Boric ante la Asamblea de Naciones Unidas y donde abordó el proceso de desarrollo chileno. “Si bien podemos reconocer las políticas sociales en distintos planos, el combate a la pobreza, el crecimiento económico es indesmentible y, por eso estamos dónde estamos, que la desigualdad sigue vigente en nuestro país producto de un modelo de desarrollo que ha permitido y facilitado la concentración de la riqueza. Una cosa es el crecimiento económico y otra cosa es hacia dónde va a parar ese crecimiento económico, dónde se concentra. Y por eso uno de los grandes desafíos que tenemos como país es nivelar la cancha, nivelar hacia arriba, distribuyendo mejor la riqueza”, señaló.

Y cerró afirmando que “más allá de la declaración del embajador, nuestra política tiene que ver con esto, cómo enfrentamos la desigualdad, cómo nivelamos hacia arriba, cómo distribuimos mejor la riqueza y cómo nos hacemos cargo de los derechos sociales de todos y todas”.