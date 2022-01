Boric felicita a María Elisa Quinteros tras asumir presidencia de la Convención y se compromete a “colaborar 100% con el proceso constituyente”

El Presidente electo, Gabriel Boric, felicitó a María Elisa Quinteros (Movimientos Sociales Constituyentes) tras ser electa como presidenta de la Convención Constitucional en reemplazo de Elisa Loncon (Mapuche).

El frenteamplista, además de celebrar el resultado, se comprometió a “colaborar 100% con el proceso constituyente”.

Tras una extensa sesión y nueve votaciones, la convencional de la Región del Maule logró conseguir los 78 respaldos necesarios para quedarse con el cargo. Quinteros tendrá la misión de liderar el órgano encargado de redactar una nueva Constitución en sus últimos seis meses de trabajo.

Tras conocerse los resultados, la nueva mandamás del órgano constituyente aseguró que entre sus principales objetivos estaban avanzar en la consulta indígena, en mejorar la bajada comunicacional con la ciudadanía y el plebiscito de salida.

“Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance y más para darle continuidad a este proceso”, aseguró.

Es así como el Presidente electo Gabriel Boric, celebró su triunfo vía Twitter: “Felicitaciones a María Elisa Quinteros por haber sido electa Presidenta de la Convención”, indicó el frenteamplista.

“Hay veces en que de situaciones difíciles emergen buenas y esperanzadoras noticias y creo que este es el caso. Cuente conmigo Presidenta para colaborar 100% con el proceso constituyente”, cerró.

Más tarde Boric destacó también que Quinteros es “una persona proveniente de los movimientos sociales, de región”.

“No me cabe ninguna duda que va a ser una gran presidenta y que sepa, respetando por cierto la autonomía que le corresponde a la Convención Constitucional, que va a contar con todo el apoyo entusiasta del Ejecutivo para que el proceso llegue a puerto. Así que mis felicitaciones María Elisa y acá vas a tener a un futuro presidente que te va a apoyar”.

La elección de la presidencia de la constituyente fue seguido atentamente por el comando del frenteamplista, especialmente por la actuación que el colectivo Chile Digno (parte de Apruebo Dignidad) tuvo en el proceso.

El bloque se dividió en el proceso eleccionario y apoyaron a diversas candidaturas. De hecho, durante la mañana el coordinador político de la campaña de Boric, Giorgio Jackson aseguró que “faltó coordinación también con otras fuerzas que están fuera de lo que pueda ser el espacio de Apruebo Dignidad que es uno más dentro de una diversidad y una pluralidad de visiones que existen hoy día en la Convención”.

“Vamos a ponernos a disposición de todo lo que sea necesario para facilitar la gran tarea que ellos tienen por delante”, agregó.

En tanto Boric, tras la votación de la nueva presidencia de la Convención, aseguró que “yo me alegro que se haya llegado a acuerdo, estos procesos siempre son difíciles. De los procesos difíciles a veces emergen soluciones que son esperanzadoras y esto es algo que quizás no se esperaba de antes que a mí hoy día me encorazona y esperanza, así que independiente de las vicisitudes que tuvo el proceso, bienvenido sea el resultado”.