Boric inaugura nueva etapa del Plan Calles sin Violencia y afirma no tener “tiempo para peleas políticas en materia de seguridad”

Hasta la Escuela de Formación de Carabineros en la comuna de Cerrillos llegó a primera hora de este jueves el Presidente Gabriel Boric, para dar inicio a una nueva fase del Plan Calles sin Violencia, que consiste en el refuerzo de carabineros para labores en terreno en la Región Metropolitana (RM).

Escoltado por la ministra del Interior, Carolina Tohá y el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, el Mandatario señaló que con la medida el gobierno está “mostrando los avances y cumplimiento en los compromisos que hemos adquirido con las familias de Chile en materia de seguridad. Estos son hechos concretos, no declaraciones grandilocuentes, hechos concretos, medidas efectivas, con unidad de propósito, con el Estado presente”, sostuvo.

En ese sentido, aseguró que “acá no hay atajos, no hay improvisación y tampoco, al menos yo, tengo tiempo para peleas políticas en materia de seguridad porque no nos conducen a nada. Chile está enfrentando de manera firme y decidida a la delincuencia y al crimen organizado. Sabemos que es una tarea difícil, sabemos que la ciudadanía la exige”, aseveró.

Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile.

La nueva fase del Plan Calles sin Violencia contempla el reforzamiento de la PDI, Carabineros y la Fiscalía Nacional. En el caso de Carabineros se trata de 1.669 nuevos funcionarios para la RM, de ellos 909 corresponden a nuevos efectivos y 760 a reasignaciones.

El Presidente explicó que los uniformados se desplegarán en las calles en tres etapas. La primera comenzará el 29 de julio, donde se sumarán 616 carabineros a funciones operativas.

La segunda fase iniciará el 12 de agosto, donde se sumarán otros 909 funcionarios nuevos para el trabajo operativo, correspondientes a 509 Carabineros en práctica, en el último semestre de formación de la Escuela de Formación de Carabineros, además de 400 tutores de la Escuela de Suboficiales de Carabineros, que serán destinados a espacios públicos de alta afluencia de personas en toda la RM.

Finalmente, en octubre de 2024 se dará inicio a la última etapa donde se sumarán 144 carabineros para rondas nocturnas.

“Estos esfuerzos se realizan, y esto es muy importante, sin quitarle ningún funcionario al resto de las regiones del país”, sostuvo el Mandatario.