Boric llama a dejar atrás “maximalismos, violencia e intolerancia” y anuncia pronto cambio de gabinete

“El pueblo chileno no quedó satisfecho con la propuesta de Constitución que la Convención le presentó a Chile y por ende ha decidido rechazarla de manera clara en las urnas”.

Con estas palabras el Presidente, Gabriel Boric reconoció la noche de este domingo el triunfo del Rechazo en el plebiscito por una nueva Constitución.

Desde La Moneda el Jefe de Estado se dirigió al país para abordar lo que fue la jornada electoral, donde con un 88,08% de las mesas escrutadas un 62% se inclinaba por la opción Rechazo versus un 38% que lo hizo por el Apruebo, según datos del Servel.

Este resultado significa una duro golpe para la administración del frenteamplista, quien en reiteradas oportunidades se mostró a favor del proceso constituyente e incluso, cuando era diputado, firmó, a título personal, el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución de noviembre de 2019.

“Esta decisión de los chilenos y chilenas exige a nuestras instituciones y actores políticos que trabajemos con más empeño, con más diálogo, con más respeto y cariño hasta arribar a una propuesta que nos interprete a todos, que dé confianza, que nos una como país y allí el maximalismo, la violencia y la intolerancia con quien piensa distinto deben quedar definitivamente a un lado”, aseguró Boric desde La Moneda.

Agregó que “como Presidente de la Republica recojo con mucha humildad este mensaje y lo hago propio, y es que hay que escuchar la voz del pueblo, no solo este día sino de todo lo acontecido en estos últimos años intensos que hemos vivido. No olvidemos porqué llegamos hasta aquí, ese malestar sigue latente y no podemos ignorarlo”.

Y aseguró que pronto habrán novedades respecto al cambio en su equipo ministerial. “Sé que esperan soluciones contundentes ante la inseguridad, la violencia en el sur, el déficit de vivienda, el aumento del costo de la vida, la falta de apoyo a los cuidados, la reactivación a nuestra economía, las eternas listas de espera en salud, la calidad de la educación y las bajas pensiones. Hacer frente a estos importantes y urgentes desafíos requerirá prontos ajustes en nuestros equipos de gobierno, para enfrentar este nuevo período con renovados bríos. Pueden tener la tranquilidad que el camino a una nueva Constitución jamás será obstáculo a las urgencias que ustedes nos han planteado”.

En la misma línea el Mandatario “hoy Chile ha demostrado ser exigente y confiar en la democracia. Tenemos todos y todas que estar a la altura de este mandato. Por esto, llamo de corazón a toda la ciudadanía, independiente de la opción que cada uno haya tomado en el plebiscito de hoy, a abordar juntos y unidos la construcción del futuro”.

Así mismo Boric adelantó que este lunes se reunirá a primera hora con los presidentes de ambas Cámaras del Congreso y con otras autoridades de la República “para avanzar lo mas rápidamente en esta dirección y durante la próxima semana llevaremos adelante una ronda de conversaciones para recoger las propuestas de los distintos sectores que se han comprometido ante le país con establecer un nuevo proceso constituyente”.

“Con varios de ellos ya hemos conversado y se que prevalece la voluntad de diálogo y encuentro. No podemos dejar pasar el tiempo ni enfrascarnos en polémicas interminables. Nuestros compatriotas no entenderían que los responsables políticos, en lugar de atenuar sus incertidumbres, se las acentuaran. Hago por tanto un llamado a todas las fuerzas políticas a poner a Chile por delante de cualquier legítima diferencia, y acordar a la brevedad los plazos y bordes de un nuevo proceso constitucional”, complementó el Mandatario.

Una vez concluido el discurso, Boric se reunió con su gabinete ministerial, quienes lo recibieron con aplausos y abrazos.

Las primeras señales

Ahora el gobierno deberá buscar la forma de dar continuidad al proceso constituyente y de esa forma cambiar la actual carta magna que rige desde 1980 en el país, cuando fue instaurada durante el régimen de Augusto Pinochet.

En ese sentido, el Ejecutivo ya dio las primeras señales de búsqueda de unidad para seguir adelante con el proceso. A tan solo minutos de que conocieran los primeros resultados, comenzó a circular una invitación entre los dirigentes de partidos oficialistas y de oposición, firmada por el propio Mandatario. En la carta, a la que tuvo acceso La Tercera, el jefe de Estado invitó a los timoneles de las colectividades a una cita en La Moneda para analizar la “continuidad al proceso constituyente”.

“Por especial encargo de Su Excelencia, el Presidente de la República, tengo el agrado de invitar a usted, en su calidad de presidente/a de partido con representación parlamentaria, a un espacio de diálogo transversal sobre los desafíos que debemos enfrentar como país para dar continuidad al proceso Constituyente”, señala la misiva.

En detalle, se convocó a los presidentes a un encuentro en la casa de gobierno el lunes 5 de septiembre, a las 16.00 horas. “Será encabezada por S.E., el Presidente de la República, señor Gabriel Boric Font”, finaliza la invitación.

Incluso, durante la mañana, cuando fue a votar al Liceo Industrial Armando Quezada Acharán de Magallanes, junto a Irina Karamanos, el jefe de Estado aseguró que buscaría avanzar en un acuerdo nacional, sea cual fuese el resultado de la jornada.

“Puedo garantizar de que nuestra voluntad y nuestra acción, independiente de cual sea el resultado, será convocar a una amplia unidad nacional de todos los sectores, de las organizaciones, de la sociedad civil de los partidos políticos”, aseguró.

Y añadió que “queremos escuchar todas las voces para poder seguir adelante con este proceso (...). Hemos tenido conversaciones y el ánimo que yo percibo, por lo menos en la gran mayoría, es de voluntad de trabajar juntos, las divisiones no nos hacen bien y cuando nos unimos es cuando sale lo mejor de nosotros, de nuestra identidad”.