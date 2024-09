Boric niega preocupación del gobierno por chats de Hermosilla y defiende sus dichos sobre el caso: “No me afectan las críticas de un sector que cree que a los poderosos no se les puede tocar”

El Presidente Gabriel Boric negó esta tarde que exista preocupación por parte del gobierno luego de que el Ministerio Público dispusiera la entrega a la defensa del contenido íntegro del teléfono móvil incautado a Luis Hermosilla en el marco del caso Audio, al momento que defendió sus dichos respecto de la medida cautelar de prisión preventiva que pesa en contra del abogado.

Consultado si desde el gobierno existe una preocupación por los chats de Hermosilla, y si existe una autocrítica en la forma en cómo se ha manejado el caso por parte del Ejecutivo, el jefe de Estado sustuvo que “no tengo, al respecto, ninguna preocupación más que el respeto a que las instituciones hagan su trabajo como corresponde y, en ese sentido, reitero y confirmo lo que ya he dicho: yo me alegro de que una persona que se creía poderosa enfrente a la justicia como cualquier otra persona y en eso no me afectan ni hacen cambiar de opinión las críticas de un sector de la élite que cree que a los poderosos no se les puede tocar”.

Agregó que “yo en esto no tengo ninguna duda donde estoy, por el respeto de las instituciones y porque toda persona que se enfrente a la justicia lo haga en las mismas condiciones que cualquier chileno, sin ningún tipo de privilegio”.

En este sentido, rechazó que sus palabras hayan sido una injerencia en las decisiones del Poder Judicial, al indicar que “yo jamás he intervenido ni intervendría en un proceso judicial en curso, jamás he hablado con un juez para decirle ‘actúe de tal o cual manera’, ni pública ni privadamente. Yo lo que acá manifesté y reitero es que hay un señor que se creía todopoderoso, que creía que podía actuar con impunidad, reconociendo incluso que estaba cometiendo delitos, que hoy día enfrente a la justicia como corresponde en Chile”.

“Y eso me parece que es de todo sentido común y no me cabe ninguna duda de que más allá de algunas opiniones de algún sector de la sociedad, la mayoría de la gente está en la misma postura”, añadió.

Consultado si sus palabras no desvían el debate, el Presidente Boric destacó que “se trató de desviar el debate, pero el debate tiene que ver no con lo que yo diga o no diga, tiene que ver con cómo una persona se tiene que enfrentar a la justicia como cualquier chileno o chilena. Y el debate es respecto a los antecedentes del caso, yo no me refiero a los antecedentes del caso, eso le corresponde a los tribunales y que los tribunales hagan su trabajo como corresponde, caiga quien caiga”.

En este sentido, destacó que “es el mismo criterio que nosotros hemos tenido anteriormente. Pueden ver mis declaraciones, por ejemplo, respecto del caso Convenios. Entonces que me salgan a decir que yo no puedo decir absolutamente nada respecto de un tema que, justamente por la desconfianza que existe hacia las instituciones en Chile, que el Presidente de la República no pueda tener opinión, me parece que es un error, respetando siempre la independencia de los poderes”, cerró.