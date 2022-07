Cadem: 55% no ha leído el borrador de nueva Constitución propuesto por la Convención Constitucional

Este domingo se difundieron los resultados de la encuesta Plaza Pública Cadem, correspondiente a la primera semana del mes de julio, la cual reveló que un 55% de los consultados no ha leído la propuesta de nueva Constitución, redactada por la Convención Constitucional.

Esta tendencia se da a conocer a escasas horas de que la mesa directiva de la asamblea constitucional entregue el texto final al Presidente Gabriel Boric, en lo que será el histórico acto de cierre de la Convención, a realizarse este lunes en las dependencias del Ex Congreso.

Por su parte, el 45% sí ha leído la propuesta constitucional, de los cuales el 47% corresponde a hombres y el 44% a mujeres, siendo el rango de edad de 18 a 34 años el más informado (52%), de estrato social alto (60%), residentes de la Región Metropolitana (49%) y del sector político de izquierda (56%).

En el mismo contexto, la intención de votar Rechazo en el plebiscito del domingo 4 de septiembre se mantiene en 51%, estableciendo una diferencia de 17 puntos porcentuales por sobre la opción Apruebo, que llegó al 34%, mientras que el 15% no sabe, no responde o no votaría.

Sin embargo, de quienes sí leyeron el borrador de la nueva Carta Fundamental, el 58% se inclinó por el Rechazo y el 37% por el Apruebo; y entre quienes no lo leyeron, el 52% optó por la primera opción y el 25% por la segunda.

Además, entre las emociones que produce la propuesta de nueva Constitución, el temor y la preocupación sigue creciendo y llega a 64%, mientras que el 32% tiene esperanza por el proceso. En tanto, a un día de que finalice la Convención Constitucional, la desconfianza en el órgano redactor se disparó al 59%, evidenciando un alza de 9 puntos en el último mes.

En cuanto a las alternativas del plebiscito, el 57% está porque se rechace para que se proponga otro proceso que permita tener una nueva Constitución o se mantenga la actual y 39% está porque se apruebe para reformar el texto en lo que sea necesario o se aplique tal como se propuso.

Desaprobación de Boric continúa al alza

Por otra parte, los resultados del sondeo de opinión develaron un nuevo aumento en la desaprobación del Presidente Gabriel Boric, la cual llegó al 62%, registrando un incremento de 15 puntos en el último mes. En la misma línea, su aprobación bajó al 33%.