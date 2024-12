Cámara de Diputados aprueba informe de comisión mixta y despacha proyecto que crea Ministerio de Seguridad

Desde las 10.00 horas de este miércoles se desarrolló la sesión 113°, ordinaria, de la Sala de la Cámara de Diputados, siendo el primer punto de la tabla el análisis del informe de la comisión mixta sobre el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que crea el Ministerio de Seguridad Pública.

Luego de tres horas de sesión, el informe fue aprobado por 91 votos a favor, 28 votos en contra y seis abstenciones. De esta forma, la iniciativa fue despachada para su promulgación.

Tal como ocurrió en el Senado, la ministra del Interior, Carolina Tohá, estuvo presente en la sesión. Al iniciarse el debate, varios legisladores manifestaron sus reparos a la iniciativa que presentó la administración de Sebastián Piñera y que la exalcaldesa asumió como uno de sus proyectos emblema en materia de seguridad.

Críticas de la oposición

Desde la bancada del Partido Republicano, el diputado José Carlos Meza cuestionó las acciones el gobierno contra la delincuencia y aseguró que “más burocracia no va a solucionar este problema”.

“Esto, lo único que va a hacer es mejorarles la vida a los políticos. Este proyecto es una burla y lo que va a generar es que la ministra deje de responder por aquello que es responsable que es la seguridad de los chilenos. No estamos dispuestos”, señaló.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, y las subsecretarias Francisca Perales y Carolina Leitao en la sesión de la Cámara de Diputados en que se discutió el proyecto que crea el Ministerio de Seguridad. Foto: Sebastián Cisternas / Aton Chile.

Miguel Mellado, diputado de Renovación Nacional, en tanto, rechazó las atribuciones a los seremis de la nueva cartera.

“El proyecto presenta problemas. En lo esencial, es cuestionable que se le entregue el resguardo del orden público y el requerimiento de auxilio de la fuerza pública en el territorio a un seremi que no lo van a tomar en cuenta”, sostuvo.

Camila Flores, también de RN, se sumó a las críticas.

“Quiero ser muy clara y categórica. Estoy absolutamente en contra de crear más burocracia estatal. No queremos más burócratas en el país, queremos más carabineros, más policías en nuestro país. Crear un nuevo Ministerio de Seguridad no le va a resolver en nada los problemas a los chilenos que tienen que vivir con un toque de queda autoimpuesto no saliendo de sus casas”, dijo.

Sofía Cid, del mismo partido, apuntó que con la creación de este Ministerio de Seguridad, Chile tendrá 25 ministerios, seis menos que Brasil y ocho menos que Venezuela.

“Este ministerio tendrá un costo inicial de 8 mil millones de pesos, pero lo más preocupante es que anualmente tendrá un costo fijo, sí, un costo fijo de 7 mil 400 millones de pesos. En vez de destinar estos recursos anualmente en recursos efectivos y directos para Carabineros, la PDI, Gendarmería, las Fuerzas Armadas y tecnología”, planteó.

Desde el oficialismo, en tanto, el diputado PPD Raúl Soto calificó la nueva cartera como “el avance institucional en materia de seguridad más relevante y significativo de las últimas décadas”.

Emilia Schneider, del Frente Amplio, a su vez, argumentó que “sacar la seguridad de un ministerio tan expuesto como Interior es algo fundamental para mejorar la gestión del Estado, para hacerla más eficiente y para tener un ministerio técnico y especializado que permita abordar a cabalidad la gran tarea de garantizar a la gente su derecho a la seguridad”.

La intervención de Tohá

Tras hora y media de debate, la sesión se debió suspender por falta de cuórum un par de minutos y luego prosiguieron las intervenciones por espacio de dos minutos cada diputado inscrito.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, en la sesión de la Cámara de Diputados en que se discutió el proyecto que crea el Ministerio de Seguridad. Foto: Sebastián Cisternas / Aton Chile.

Poco antes del mediodía, la ministra Tohá tomó la palabra para señalar que la creación del Ministerio de Seguridad ya se aprobó. Por ello, precisó, que si se rechazaba el informe con las propuestas de la comisión mixta que zanjó las discrepancias entre senadores y diputados, quedaría un ministerio “sin pies ni cabeza, porque la combinación de lo aprobado en ambas cámaras dejó una serie de situaciones muy mal resueltas”.

Tohá destacó que la propuesta “fortalece la capacidad del Estado de enfrentar un tema complejo, dinámico, cada vez más especializado como es la seguridad”.

“No es opinología la seguridad”

Asimismo, explicó que se genera un ministerio que va a estar abocado exclusivamente a la tarea de seguridad, de carácter técnico y no político.

“Un ministerio político está expuesto a un vaivén de debates que termina politizando y llevando a la contingencia de manera extrema el tema de la seguridad. Y eso lo han sufrido todas las administraciones, todos los gobiernos hace varios años. Una de las razones, no la única, si nada es tan lineal y tan simple, pero una de las razones por las cuales nos cuesta tanto llegar a acuerdos en seguridad, es porque el debate es muy, muy, muy poco técnico y excesivamente politizado y contingente.

“Los temas de seguridad se tienen que discutir en su mérito, se tienen que discutir en base a evidencia, se tiene que discutir escuchando la experiencia, dándole, concediéndole autoridad a las voces que saben. No es opinología la seguridad, no es termómetro de los likes. Somos políticos, ciertamente, no es que no tengamos que tener presentes esos aspectos, pero cuando la cosa está demasiado desbalanceada en esa dirección, cuesta mucho más avanzar. Tener un ministerio especializado, un ministerio sectorial, va a ayudar en ese sentido”.