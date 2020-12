Con la abstención de Pamela Jiles fracasa nuevo intento por desbancar a Chile Vamos de la mesa de la Cámara

La sala de la Cámara de Diputados y Diputadas decidió rechazar la moción de censura a la mesa presentada la semana pasada por un grupo de parlamentarios de oposición.

La acción fue negada por 68 votos a favor, 69 en contra y 5 abstenciones. De esta manera los integrantes de la testera, presidida por Diego Paulsen (RN) e integrada también por Francisco Undurraga (Evópoli) y Rodrigo González (PPD), se mantendrán en sus funciones.

Clave para esta nueva derrota de la oposición fueron las abstenciones de los diputados del Partido Humanista, Florcita Alarcón y Pamela Jiles, así como también del IND, Renato Garín, Félix González (PEV) y de Jenny Álvarez (PS). A ellos se sumaron las inasistencias de 13 parlamentarios (2 de oficialismo y 11 de oposición).

Durante la discusión de la censura, el diputado Gonzalo Winter (CS) en representación de los cuatro comités que presentaron el escrito (Mixto Liberal, Comunes e Independientes; el Comunista; el de Revolución Democrática; y el Mixto Humanista, FRVS, Ecologista Verde e Independientes), explicó las motivaciones de ésta.

Un revés que se da a pesar de las diversas negociaciones que todos los comités contrarios al gobierno sostuvieron la semana pasada con el fin de recuperar la testera de la Corporación.

La primera razón -según detalló Winter- fue el actuar de la mesa al haber impedido a dos parlamentarios el ejercicio de la prerrogativa de votar proyectos de ley, contraviniendo con ello la Constitución. Y la segunda, es que quieren que en el debate por el retiro del 10%, represente ante el TC una mesa afín a la iniciativa, ya que Paulsen votó en contra del proyecto.

“No pienso que usted ni el primer vicepresidente hayan incumplido sus funciones y no tengo reproches éticos o reglamentarios en su gestión, pero creo que votar esta solicitud en caso de que se verifique que se ha constituido una mayoría que ya no tiene una confianza política en ustedes, en ideas, agendas e intereses políticos, esta Corporación tiene todo el derecho representarse a sí misma por una mesa que represente la mayoría”, dijo Winter.

Por la defensa de la mesa, expuso el RN, Andrés Longton: “Si prospera la censura no habrá ningún triunfador, seremos absolutamente todos perdedores. Y triunfará la tiranía de la mayoría”.

Celebración y petición de renuncia de González

“La mesa no se vota”. Así celebraron los parlamentarios de Chile Vamos el rechazo de la moción de censura.

Concluida la sesión, Paulsen hizo un punto de prensa para agradecer el apoyo a su gestión. “Creo que hemos dado garantías de un trabajo serio, a la altura de las circunstancias y de os que nos exigía el país en los últimos tiempos (...). Tenemos un tremendo desafío que es sacar a Chile adelante y para eso van a contar con esta mesa siempre”, indicó.

“Esperamos seguir estando a la altura de este gran desafío”, agregó el presidente de la testera.

Una postura más dura fue la tuvo la jefa de bancada UDI -y candidata a la presidencia del partido- María José Hoffmann, quien realizó duras críticas a la oposición y exigió la renuncia del PPD, Rodrigo González a la mesa.

“Queremos manifestar que la izquierda no ofrece gobernabilidad, hoy ha quedado demostrado una vez mas que no se soportan, que no son leales entre ellos y que no ofrecen gobernabilidad. En segundo lugar, queremos exigir la renuncia del diputado Rodrigo González a la mesa en forma inmediata. Una persona que vota a favor de la censura a la mesa, claramente no tiene ningún interés de estar”, indicó la legisladora.