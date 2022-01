Camila Vallejo, futura vocera de gobierno, sobre situación en Macrozona Sur: “El diálogo no puede ser una cuestión simbólica, tiene que llevarnos a algo”

Hace tres días el Presidente electo, Gabriel Boric, presentó al equipo ministerial que lo acompañará en el debut de su futuro gobierno. Nombres que se suman a una amplia lista de designaciones que el próximo Mandatario debe realizar en el marco de la legislación, entre ellas, las subsecretarías.

De hecho, los próximos 39 subsecretarios deberían darse a conocer esta semana y, según la futura ministra de la Secretaría General de Gobierno (Sesegob), Camila Vallejo, el criterio de designación tendrá por objetivo mantener “el mismo espíritu” que el gabinete ministerial presentado el 21 de enero.

“Vemos la diversidad de este gabinete como un valor y queremos que se replique obviamente en las subsecretarías” explicó esta mañana en conversación con Radio Universo la también diputada del Partido Comunista (PC) destacando la pluralidad de los ministros elegidos. Sin embargo, enfatizó en que uno de los focos claves para la elección de la nómina fue el “compromiso con este proyecto transformador”.

“La capacidad que hemos tenido junto al Presidente electo en Apruebo Dignidad de ampliarnos y abrirnos a otros mundos y otras personas tiene que ver con la necesidad de fortalecer el camino a las transformaciones y por eso está donde está hoy nuestro gabinete y estarán nuestras y nuestros subsecretarios”, complementó.

La designación de los 24 ministros que asumirán el 11 de marzo y que fueron elegidos por Boric amplió el espectro de Apruebo Dignidad -coalición del Presidente electo- a partidos de Nuevo Pacto Social. Una decisión que terminó por incluir a figuras del PS, PPD, Partido Radical y el Liberal en la nómina ministerial.

Sobre esta inclusión, la futura vocera de gobierno comenzó diciendo que “en Apruebo Dignidad somos de izquierda, pero hemos sumado también sensibilidad de centroizquierda y no hay que negarla” y puntualizó en que la participación de estas fuerzas políticas “es natural”, ya que también son “representativas de nuestra sociedad y están presentes en el Congreso”, pero que tienen un objetivo común y es trabajar en torno al proyecto reflejado en el programa del bloque de Apruebo Dignidad.

Entre las colectividades que participarán a nivel ministerial y de las subsecretarías no está incluida la Democracia Cristiana. De hecho, este domingo el Presidente electo anunció que no habrá militantes de la falange en el nombramiento de subsecretarios.

Esta idea la reforzó la futura vocera de gobierno esta mañana: “Es una decisión que ya está tomada y tanto como los ministros y ministras no hay presencia de demócrata cristianos, tampoco lo habrá en las subsecretarias”, replicó Vallejo.

“Ellos mismo definieron no ser parte del gobierno en su junta directiva. Entendemos y respetamos eso, lo comprendemos y lo compartimos , y eso no quiere decir que no puedan colaborar y aportar, sobre todo en su trabajo en el Congreso Nacional donde como ellos han dicho -y esperamos que así sea-, puedan apoyar y colaborar en varias de las reformas que hemos estado planteando en nuestro programa de gobierno”, puntualizó.

Macrozona Sur y declaraciones de Siches

Este domingo, la designada ministra del Interior, Izkia Siches, se refirió al situación en la Macrozona, uno de los desafíos que deberá abordar durante su mandato como secretaria de Estado de esa cartera. Al respecto, señaló que “en La Araucanía hay sectores reducidos que pareciera que les beneficia el conflicto”.

En ese marco, Vallejo esta mañana aseguró que si bien desconoce el contexto de la declaración, reiteró que como futuro gobierno no continuarán con el Estado de Excepción que rige actualmente en la región de La Araucanía y Biobío, pero que fortalecerán “la instancia de diálogo” con “todos los que muestren disposición a dialogar”.

“Entendemos que el diálogo no puede ser una cuestión simbólica, tiene que llevarnos a algo y nosotros también queremos garantizar que el diálogo nos pueda permitir llegar a soluciones y acuerdos, y que no quede en un espacio de conversación que no se llegue a nada”, agregó la parlamentaria.

Pandemia y situación escolar

Otro de los desafíos que deberá abordar el gobierno del Presidente electo es la pandemia provocada por el Covid-19.

Sobre lo anterior, Vallejo aseguró que, una vez que se instalen en ejercicio de sus funciones desde el próximo 12 de marzo, “vamos a poder revisar y fortalecer principalmente todas las medidas que se está haciendo bien” y valoró la estrategia de vacunación gestionada durante el actual gobierno del Presidente Sebastián Piñera.

“Hemos sido bastante claros, que valoramos la estrategia de vacunación, la fortaleceremos, revisaremos todo lo que haya que fortalecer y fortaleceremos todo lo que haya de bueno que hizo en el manejo de la pandemia el gobierno saliente”, añadió.

También, detalló que a fines de esta semana se mantendrán conversaciones interministeriales “para preparar de mejor manera el camino en el manejo sanitario a partir de marzo”, como el retorno a la presencialidad en escuelas.

Dichos de Teillier sobre Mario Marcel

El pasado viernes, previo al acto de designación de los ministros y ministras, el presidente del PC, Guillermo Teillier, fue consultado por la eventual llegada de Mario Marcel a una de las carteras, a lo que él respondió que “es presidente del Banco Central, pero no lo conozco”.

Más tarde, luego de que se conociera la nómina oficial de los 24 ministros en la que Marcel asumirá el Ministerio de Hacienda, Teillier insistió en que “no lo conozco bien, lo conozco por algunos hechos, es un economista de gran capacidad, pero tendremos que ver cómo funciona el ministerio y después opinar”.

Sobre esto, la diputada de la misma colectividad señaló que “fue sumamente injusto el sacar solo una frase del contexto completo de la respuesta en donde, además, él señala que Mario Marcel es un economista destacado que más allá de su trabajo presidiendo el Banco Central no lo conoce personalmente, lo cual es cierto y me parece que es una declaración responsable que en las últimas entrevistas haya dicho ‘bueno, habrá momento de sentarse a conversar con él personalmente como con todos los otros ministros y ministras’”.