Canciller Van Klaveren afirma que reconocimiento otorgado a Garzón fue una “decisión presidencial”

Desde la ciudad de Bruselas, en Bélgica, el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren, se refirió a la polémica que generó en Chile el reconocimiento que el Presidente Gabriel Boric hizo el sábado al exjuez Baltasar Garzón, quien dictó la orden de detención que permitió la captura de Augusto Pinochet en Londres en 1998.

Al ser consultado sobre si estaba al tanto del reconocimiento que se le entregaría al exjurista, el canciller recalcó que “esta es una decisión presidencial obviamente y yo como ministro de Relaciones Exteriores y como parte del gabinete obviamente respeto una decisión de carácter presidencial”.

“El tema de quién estuvo informado es un tema absolutamente irrelevante”, enfatizó el secretario de Estado.

En ese sentido, recalcó que en su calidad de ministro no puede “revelar las conversaciones que he tenido o las opiniones que he emitido en distintos actos. Es mi función como canciller apoyar al Presidente y eso es lo que estoy haciendo”.

Además, Van Klaveren aseguró que la medalla otorgada forma parte de “un reconocimiento” y no una condecoración, aclarando que, en el marco de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, se le asignarán más reconocimientos a otros “artistas y juristas”.

“En ningún momento se condecoró a Baltasar Garzón”, enfatizó el ministro. “Chile tiene dos condecoraciones: una de ellas es la orden al mérito y la otra es la orden Bernardo O’Higgins. En este caso fue un reconocimiento, una medalla que, por lo demás, se le entregó a Joan Manuel Serrat y que en el futuro con motivo de la conmemoración se le va a entregar a otros artistas, juristas y personalidades políticas”.

15 de julio / España. Presidente Gabriel Boric participa en evento conmemorativo de los 50 años del Golpe de Estado en Chile y sostiene conservatorio con Joan Manuel Serrat, Casa de América. En la fotografía Baltasar Garzón y Gabriel Boric. Foto: Presidencia / Agencia Uno.

Respecto a la figura de Garzón, el ministro señaló que “es un jurista y un abogado”, resaltando que “los abogados justamente ejercen su profesión y cuando es a nivel internacional a veces asesoran a distintos países, no es un caso tan excepcional”.

En esa línea, indicó que se le hizo entrega del reconocimiento “por su trabajo en términos de luchar contra la impunidad en la Comisión contra Crímenes de Lesa Humanidad, en distintos países del mundo”.

“Ese es el sentido del reconocimiento que se le hizo. Más allá de las diferencias que podamos haber tenido y que pueden incluso seguir presentes”, señaló el secretario de Estado.