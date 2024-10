Cariola valora renuncia de Monsalve y asegura no tener conocimiento de cuándo el gobierno se enteró de la situación

La presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola (PC), abordó esta jornada la reciente renunciar del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, luego de que se diera a conocer una denuncia de violación en su contra.

Desde el exCongreso, la timonel de la Corporación que “la situación de la que nos hemos enterado es grave, por supuesto. Hay una denuncia, no solo una acusación. Entiendo que una denuncia que en este momento ya está en manos de la Fiscalía. Por lo tanto, frente a eso se tienen que llevar adelante las investigaciones”.

“Creo que la decisión que ha tomado el subsecretario es correcta, dar un paso al costado. Un gobierno, tal como lo decía el vicepresidente, que se autodetermina feminista, es un gobierno que no es compatible sostener dentro de sus principales responsabilidades, sobre todo al mando de la seguridad, una persona que tiene que estar enfrentando un procedimiento judicial ante los tribunales de justicia, ante la Fiscalía, en este caso el proceso anterior, de una posible violación que entiendo que es la causa que se está invocando. Es muy compleja la situación”, agregó la comunista.

17/10/2024 MANUEL MONSALVE MARIO TELLEZ / LA TERCERA

“Yo espero que evidentemente se le entreguen todas las garantías a la víctima. Eso es un elemento relevante. Sobre todo en algo tan delicado como esto. Y bueno, el imputado en este caso, o la persona a la cual se le está atribuyendo este delito, tendrá que hacer su defensa con las garantías judiciales que existen en nuestro país”, sostuvo.

Dicho eso, la diputada fue consultada sobre si debió haber renunciado antes, considerando que la denuncia fue ingresada hace algunos días.

“Yo no tengo conocimiento de que el momento en el cual el gobierno se entera de esta situación. Nosotros por lo menos tomamos conocimiento durante esta mañana, a través de los medios de comunicación, no tenemos más detalles. Por lo tanto, no me corresponde juzgar si es que esta decisión se debió haber tomado antes o después. No conozco si esto estaba en conocimiento de otras personas de La Moneda, pero lo importante es que está ocurriendo, y el subsecretario ha dado un paso al costado. Quedémonos con eso, y que evidentemente él tendrá que defenderse y el país tiene que seguir avanzando”, respondió.