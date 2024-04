Carlos Ward (UDI), candidato a alcalde de Lo Barnechea: “Me preocupa esta obsesión que tiene RN por recuperar una comuna que nunca ha sido de ellos”

Luego de que el alcalde Cristóbal Lira (UDI) anunciara que no va a la reelección debido a una “una situación personal y familiar”, la carrera por el sillón municipal de Lo Barnechea se desató con fuerza en la derecha.

En ese contexto es que las tiendas de oposición rápidamente pusieron sus cartas sobre la mesa. La UDI apuesta por mantener el control de la alcaldía con el exconcejal Carlos Ward (UDI), quien deberá enfrentarse -en las elecciones primarias- a Felipe Alessandri (RN).

En esta entrevista, Ward acusa a su contendor de hacer turismo electoral.

¿Por qué quiere ir por Lo Barnechea?

Porque soy de Lo Barnechea. Son 16 años ininterrumpidos en contacto con la gente, sufriendo sus problemas, alegrándome de sus alegrías, viviendo inundaciones, sequías, terremotos, incendios, nacimientos y muertes.

¿Cuál es su propuesta para la comuna?

Mantener muchos de los proyectos que ha encabezado el alcalde Lira, pero queremos ponerle aún más énfasis en los temas más importantes, como son la seguridad, la queremos profesionalizar. El otro tema fundamental es la conectividad vial, tenemos que tener una conectividad moderna y orientada.

¿Siente presión por mantener el cupo UDI, ya que el partido perdió Las Condes?

No siento ninguna presión. Tengo que hacer mi trabajo, que es el que vengo haciendo hace 16 años, estoy seguro que por el compromiso que yo he demostrado tener con la gente, va a haber una vuelta de mano.

¿Y esa confianza también está en el partido, ha podido hablar con la directiva?

Siempre hay nerviosismo, que sirve para levantarse con energía, con entusiasmo, para contagiar a tu equipo.

¿Cuenta con el apoyo del alcalde Lira?

Totalmente.

¿Él le entregó su apoyo de manera explícita?

Primero que todo, es UDI. Y él, formalmente, fue el que hace un tiempo atrás me dijo: “Carlos, el sucesor natural mío, después de todos estos años, sin duda eres tú”.

Algunos dicen que lo que está haciendo Alessandri es turismo electoral. ¿Qué piensa de eso?

Estoy de acuerdo.

¿No es legítimo que pueda sondear comunas?

Es legítimo lo que está haciendo, pero es una actitud muy política donde está buscando un lugar donde seguir una carrera política, donde todo Chile Vamos le pidió que fuera a recuperar una comuna que él había perdido de manos del Partido Comunista. Lo más lógico, después del pésimo desempeño de esa alcaldesa comunista, era que él y nadie más que él la podía recuperar y de manera fácil.

¿Se equivocó Alessandri, entonces, por ir por otra zona?

Esa es una decisión que tomó él y seguramente lo pensó muchísimo (...). Yo juego de local, tal vez no de favorito, pero de local.

A veces los locales tienen más presión...

Sí, hay un poquito de nerviosismo, hay un poquito de ansiedad, porque está esa obligación de ganar y de alguna manera la gente te lo hace saber.

¿Qué le parece el candidato republicano Pedro Lea Plaza?

No tengo mucho conocimiento de él. Conozco a su familia, pero no a él. Sé que alguna vez fue candidato a concejal en esta comuna. Yo no sé si es vecino de la comuna. De verdad, tengo muy poco conocimiento de él.

¿En base a esa lectura, lo ve como un candidato débil?

Yo no he dicho eso.

¿Y cómo lo ve, entonces? Porque republicanos apuesta a potenciar la marca.

Sin duda. Y la marca se la ha ganado y la tiene bien posicionada. Primero nos vamos a preocupar de ganar la primaria y después nos vamos a preocupar de ver cómo enfrentamos la siguiente carrera que es con republicanos.

¿Y el Partido Republicano, a su juicio, debería haber ido también en el pacto?

Me hubiera encantado. Eso es resolver desde un principio quién va a ser el próximo alcalde de Lo Barnechea y ponerse a trabajar por las necesidades de la comuna que son muchísimas.

¿Y usted hizo gestiones para que se pudiera dar ese escenario?

Pedí que se intentara, no se logró.

¿Cuál fue la respuesta de la directiva?

Republicanos fue el que quiso mantenerse fuera de pacto. Tiene una estrategia a nivel país de posicionar aún mejor la marca y es respetable y lo acepto.

Usted fue duro con la gestión de Felipe Guevara. ¿Sigue pensando lo mismo?

Lo mismo. Me preocupa un poco esta obsesión que tiene Renovación Nacional por recuperar una comuna que nunca ha sido de ellos. Esta comuna siempre ha sido, al menos en el tema electoral de los vecinos, más cercana a la UDI que a ellos.

¿Qué rol espera de José Antonio Kast?

Que me apoye.

¿Lo ha conversado con él?

No, pero tengo la impresión de que el vecino republicano de la comuna va a apoyar esta candidatura, porque va a reconocer la trayectoria.