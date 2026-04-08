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    Carmona acusa “autogoles” en el primer mes de Kast y advierte que “hay un poquito de arrogancia”

    Según señaló el Presidente del Partido Comunista, los cuestionamientos que han surgido al Gobierno, "no es mérito de la oposición que haya levantado una propuesta que lo dejó mal, no, es sólo desmérito de la gestión del Gobierno”.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, se refirió al primer mes del Gobierno de José Antonio Kast apuntando que han existido “autogoles” y que “hay un poquito de arrogancia”.

    En conversación con Radio INfinita, es que Carmona sostuvo que “todavía no completamos un mes, el 11 es el primer mes, y ya tiene un desgaste”, añadiendo que “eso no es mérito de la oposición que haya levantado una propuesta que lo dejó mal, no, es sólo desmérito de la gestión del Gobierno”.

    Es así como apuntó que han existido “autogoles absolutamente directos, donde yo creo que uno se pregunta ¿y por qué? Yo creo que hay un poquito de arrogancia, porque se tienen muchos títulos pero otra cosa es con guitarra y otra cosa es la tarea pública".

    En la ocasión, Carmona además se refirió a los decreto que ha impulsado el Gobierno evitando de esta forma la discusión parlamentaria, señalando que “gobernar por decreto en tanto eso es institucional, es absolutamente factible hacerlo” y añadiendo que "no tiene por qué uno negarse, lo que va a estar en discusión es la calidad de las medidas".

    El presidente del PC, además cuestionó el término de Gobierno de Emergencia mencionando que "ha llevado una forma de debate con categorías que exageran, por ejemplo Gobierno de emergencia es una exageración o sea, si hay gobierno de emergencia siempre lo ha habido entonces".

    Es así como finalmente señaló que “hay en esta forma de gobernar una falta de disposición de transversalizar temas".

    Extradición de Galvarino Apablaza

    En la ocasión, Carmona además se refirió a la situación de Galvarino Apablaza señalando que “el Partido Comunista tiene posición tomada respecto a la vinculación que se hace no solo con Galvarino Apablaza, sino con otros dirigentes o militantes del momento y que significaron, digamos, el asesinato de Guzmán”.

    Es así como señaló que “según la información que yo tengo y la información, que es la que toman en cuenta los organismos argentinos y del punto de vista internacional para dar la categoría de refugiado, indican que él no tiene responsabilidad alguna y lo ha dicho una y otra vez”.

    Carmona además cuestionó los dichos de la vocera de Gobierno, Mara Sedini, quien apuntó que se encontraba condenado, señalando que "Yo me pregunto, ¿Quién imagina que no está condenado? ¿Qué presión tiene eso sobre cómo funcionan las decisiones que tome el Poder Judicial?“.

    Además se refirió a si existen garantías frente a un posible regreso a Chile apuntando que “yo prefiero quedarme con todas las consideraciones del caso, con lo que consideran los abogados. Yo no soy abogado. Los abogados que tiene Galvarino y el propio Galvarino que hacen la opción de no venir porque asumen que no tienen garantía”.

    Más sobre:GobiernoLautaro CarmonaPartido ComunistaJosé Antonio Kast

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