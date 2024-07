Carmona pone paños fríos a tensión con el gobierno y afirma que en el PC existe “una convicción de pertenencia”

El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, este miércoles le puso paños fríos a la tensión con el gobierno por allanamientos en inmuebles de Villa Francia, que albergaban la radio del mismo nombre y el comedor popular Luisa Toledo.

“Todo es parte de la normalidad del saber caminar con diferencias incluidas, cuando las hay”, afirmó el timonel de la colectividad en una entrevista a El Siglo, donde enfatizó que si bien hay diferencias, él “marcaría” las “coincidencias muy importantes” que tienen con el Ejecutivo.

Junto con ello, aseveró que se encuentran “conformes” y que nunca fue la “mirada” del PC el cuestionar el operativo policial efectuado en Villa Francia.

Asimismo, aseguró que como colectividad tienen “una convicción de pertenencia al gobierno sin ninguna duda”, pero que esta “no elude que cada vez que corresponda vamos a hacer ver nuestra mirada, no por molestar, sino por expresar un ángulo que esté presente en la política. Nunca se dijo que el ejercicio de pertenencia total incluía perder el sentido crítico”.

En esa línea, expresó que incluso dentro del partido es normal tener una “dinámica de debate” que catalogó de “histórica”. “En lo sustantivo, en lo que define la condición de Partido Comunista y de militancia comunista, hay una diversidad que enriquece la exposición de planteamientos y no una controversia que limita o inhibe”, explicó.

Para finalizar, el timonel del PC aclaró que la reunión que tendrán con las ministras Camila Vallejo y Jeannette Jara junto al ministro Nicolás Cataldo es “una relación regular” que tiene la directiva del partido con quienes forman parte del gobierno. Con ello, descartó que esto fuera una “cosa exclusiva”. “La reunión que usted menciona no es de emergencia, no es extraordinaria, no es porque haya algún tema especial”, cerró.