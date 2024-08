El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, se refirió nuevamente a la situación del exalcalde Recoleta, Daniel Jadue, quien se encuentra cumpliendo prisión preventiva en medio de la investigación por eventuales fraudes en la Asociación de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp).

En conversación con Radio Nuevo Mundo, el timonel PC valoró que “cada vez hay más figuras y organizaciones del mundo político, cultural, social, sindical, que se integran a esta red que pide la libertad de Daniel”.

“Eso no dice que no haya juicio, están diciendo que se ponga fin a la cautelar que lo priva de libertad y la cautelar no es eliminar el juicio. La cautelar es una prevención que da garantía que él estará presente cuando se inicie el juicio que todavía no se inicia”, explicó.

Carmona refuerza defensa a Jadue y valora apoyo de figuras que piden su libertad En la imagen, el presidente del PC, Lautaro Carmona Foto: Mario Tellez / La Tercera

En ese sentido, aseguró: “Yo no sé cuál es el riesgo que tiene que Jadue tenga una cautelar de este tipo. No se va a arrancar, no se va a llevar a la municipalidad”.

“Él estuvo tres años mostrando su cuenta, pero aquí ya entra otro debate y yo espero que bancadas como la nuestra y otras bancadas se dispongan a ver cómo se perfecciona, se profundiza, se completa la legislación penal, porque para mi juicio, cuando una sala por prevención le quita la libertad a una autoridad pública, y esa prevención significa que tú le quitas el liderazgo y la autoridad a un pueblo, como es el pueblo recoletano, estás alterando la expresión de soberanía democrática y no lo dejas que termine su mandato (...) que ahora está en manos de Fares Jadue”, agregó.

Así las cosas, hizo mención a la situación judicial del padre del senador Javier Macaya, Eduardo Macaya Zentilli, quien fue condenado a una pena única de seis años de presidio efectivo como autor de delitos consumados y reiterados de abuso sexual infantil respecto a dos víctimas.

Cabe recordar que el ingeniero agrónomo de 72 años estuvo en arresto domiciliario, medida que más tarde fue revertida, por lo que, en este momento se mantiene cumpliendo prisión preventiva.

Bajo ese marco, Carmona acusó: “El padre del senador Macaya, con 150 millones mediante, pagó una fianza para abrir la cautelar dentro de su casa, sin que se haya investigado si los niños violentados eran parte de su casa. Entonces, ahí sí que te creo que hay un peligro público para la sociedad”.

“En este otro lado (Jadue) se elimina, desaparece la presunción de inocencia. Es inocente hasta cuando no se demuestre lo contrario y eso no funciona”, aseguró.