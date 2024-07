Carola Rivero asume como alcaldesa de Independencia en remplazo de Gonzalo Durán

Este martes en la sesión extraordinaria del Concejo Municipal de Independencia definió a Carola Rivero (PS) como la nueva alcaldesa de la comuna. La ahora exconcejala del Partido Socialista asumió el cargo luego de tener seis votos a favor, mientras los dos restantes fueron abstenciones.

La sesión fue iniciada por el secretario municipal, Eduardo Muñoz, quien luego de la explicación de la directora jurídica, Vanessa Quiroz, y de unas palabras de la concejala Daniela Parada (CS) se inició la elección de la nueva jefa comunal.

Fueron los concejales José Miguel Cuevas (PS), Claudia Castañeda (PC), Rosa Huilipán (PC), Daniela Parada (CS), Jennifer Pérez (Igualdad) y la propia Rivero quienes dieron su voto a favor para su definición. Por otra parte, los ediles de derecha, Rodrigo Barco (RN) y Agustín Iglesias (UDI) decidieron por abstenerse, ambos justificando su elección, pero deseando “el mayor de los éxitos” a la nueva alcaldesa.

Al finalizar la votación, el secretario municipal dio por electa a Carola Rivero, quien comenzó a presidir la sesión, dando unas palabras de agradecimiento por quienes depositaron “su confianza” para que asumiera su cargo e indicó su visión de los próximos meses a cargo del municipio.

“En este breve pero intenso tiempo tendré una política de puertas abiertas con cada uno de ustedes, porque sé que el trabajo de concejala es difícil, lo he sido durante 12 años, y no siempre se nos escucha, y a veces yo no he sido escuchada también. Este periodo será de gran significado para quienes hemos nacido y crecido en nuestra comuna”, expresó Rivero.

Agregó que su deber es apoyar a los vecinos y vecinas de la comuna “es un tiempo de responsabilidad que voy a asumir con mucho compromiso hasta diciembre, impulsando todas aquellas tareas que, como concejala, siempre demandaré mayor atención, más esfuerzo y mayores recursos”.

Junto con ello, aseveró que hará su labor “sin distinciones ideológicas”, porque va a “trabajar por todos y todas, con todas y con todos”.