Carolina Leitao, alcaldesa de Peñalolén: “Yo dije que para enfrentar al FA era necesario ir con una candidatura más amplia que la DC, el resultado me dio la razón”

Los resultados son claros. Los vecinos de Peñalolén decidieron que será Miguel Concha (Frente Amplio) quien llegue a la papeleta de las elecciones municipales de octubre por parte de la izquierda. En el camino quedaron José Ruiz, el candidato de la alcaldesa, Carolina Leitao, y la carta de la Democracia Cristiana (DC), Ximena Llamín.

La actual jefa comunal, quien está próxima a cumplir su tercer período en Peñalolén, no ha resuelto si apoyará o no a la carta del Frente Amplio (FA). Lo que sí tiene claro es que no se arrepiente de haber renunciado a la DC para respaldar a su “delfín”. Es más, cree que la campaña le reconfirmó que ese partido no es su espacio político.

¿Cuál es el balance que hace de la elección?

Yo dije que para enfrentar al FA era necesario ir con una candidatura más amplia que la DC; el resultado me dio la razón. Para enfrentar a un candidato como Concha, que había competido, que estuvo cerca de ganar y que después fue candidato a diputado, era necesario ir en unidad, con una candidatura que fuera más amplia que la DC.

Porque hubo dispersión de votos...

Si uno suma los votos de la DC más los del Socialismo Democrático, habrían dado una pelea. En bruto, igual habría ganado Concha. Pero es distinto cuando uno se enfrenta a una elección unitariamente. Los resultados me dan absolutamente la razón. Lamentablemente la DC tomó una decisión distinta.

Llamín consiguió el tercer lugar. ¿Se equivocó la DC al no ceder?

Los números hablan por sí solos.

¿Fue una sorpresa para usted el resultado?

No. Yo sabía que, si íbamos divididos, por supuesto que era difícil. Teníamos la opción de ganar, en la medida en que hubiésemos ido juntos.

Usted incluso renunció a la DC para apoyar libremente a José Ruiz. ¿Se arrepiente de abandonar el partido?

Para nada. Más aún cuando la campaña demostró el nivel de decadencia y convivencia interna que tiene la DC. Hay una crisis de relaciones humanas en el partido.

¿En qué se reflejó eso en la campaña?

No fue una campaña limpia. Hubo ataques personales, tanto a José como a mí. Eso habla mal de los que atacan y me confirma que no es el espacio político en el que yo quiero seguir.

¿En qué pie queda el proyecto de Peñalolén que usted y Orrego construyeron ahora que la comuna quedará en manos del Frente Amplio o de la derecha?

Yo me hago la misma pregunta. Es algo que la ciudadanía tiene que elegir y no es una decisión fácil. Yo estoy en reflexión, hay harto que conversar. La campaña también fue dura, el Frente Amplio también cruzó líneas.

¿Como cuáles?

Por ejemplo, la semana pasada hubo una manifestación en la rotonda Grecia donde unas mujeres se colgaron en un puente, supuestamente manifestándose en contra del plan regulador de Peñalolén. Dos de ellas se desmayaron, pusieron en riesgo su vida. Después, aparece en el volante del candidato que él va a trabajar por un plan regulador. Generaron un conflicto falso. No estoy dispuesta a sacrificar la dignidad de las personas por un objetivo político. Es difícil tomar la decisión, más aún cuando creo que el gobierno está en deuda con Peñalolén.

¿Por qué en deuda?

No es equitativo cómo se reparte el cariño. Hay cosas que se han dejado de hacer.

Ese es un reclamo común entre los alcaldes de oposición.

No solo de oposición. En el oficialismo hay mucha molestia de alcaldes por cómo se trabaja. Yo lo he planteado en privado y hoy lo hago público.

¿Va a apoyar a Concha?

Este es un momento en que uno tiene que reflexionar y pensar bien qué va a hacer para adelante.

¿Pero no lo da por sentado ahora al menos?

No. Tengo que pensarlo muy bien.

¿Pudo hablar con Concha después de conocer el resultado?

No, no, no hemos hablado.

Desde la DC la acusaron de acarrear votos. ¿Cómo se lo toma?

Eso solo refleja una tremenda ignorancia. Eran personas que todas las elecciones trabajan, que se preocupan desde que haya confort el baño hasta de la logística de un local de votación. Nunca hemos tenido una denuncia de intervención.

¿No cree que su renuncia al partido terminó perjudicando al sector en esta elección? Quizás dieron la señal de que no podían ponerse de acuerdo.

Lo que se demostró es lo que yo siempre dije, que si la DC competía sola contra el FA, se iba a perder. José incluso estuvo dispuesto a ir por la DC como independiente. Era la oportunidad para poder mantener la unidad, porque era una candidatura más amplia que podía involucrar a los demás. Ahora se demuestra que la DC salió tercera y que no tenía ninguna posibilidad de enfrentar la elección sola.

¿Le interesa volver a militar en otro partido?

No, pero es parte del ejercicio que uno tiene que pensar para el futuro.

¿Desde dónde piensa posicionar su liderazgo en estos momentos?

Es muy temprano. Al día siguiente de la elección, es un poco duro. Pero no quiero jubilarme de la política. Quiero aportar desde un espacio donde me sienta cómoda.

Naturalmente, ese espacio es compartido con dirigentes del centro y la centroizquierda.

Sí, es el domicilio político que he escogido. No me gustan las acciones solitarias y somos varios los independientes que estamos en un mundo donde queremos hacer las cosas bien. Lo otro es construir algo entre nosotros, podría ser una alternativa.

Es muy disperso ese mundo, ¿no?

Sí. Por eso hay que tener una conversación. La próxima elección hay que enfrentarla de forma unitaria, la primaria en Peñalolén lo demuestra.

¿Le interesa mantener relación con parte de la DC, hoy como exmilitante?

Uno siempre tiene que tener relaciones de amistad cívica con las distintas fuerzas políticas. Nunca me voy a negar al diálogo.

Para mantener el diálogo con ellos, ¿es necesario que definan si son del oficialismo o la oposición?

Es parte de las decisiones que tienen que tomar, pero yo ya no estoy ahí.