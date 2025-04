Carolina Tohá saluda al PS en su aniversario 92 y destaca que “más que una familia, somos una historia vivida en común”

La candidata presidencial del PPD, Carolina Tohá , saludó este sábado en Instagram al Partido Socialista (PS) , que celebra este 19 de abril su aniversario número 92.

“Más que una familia, somos una historia vivida en común. Una historia de compromiso, de luchas compartidas, de dolores, convicciones y conquistas memorables. Desde José Tohá y Salvador Allende, hasta las nuevas generaciones que siguen creyendo en la justicia social y la dignidad como horizonte.”, señaló la exministra del Interior en la publicación.

En el posteo compartió distintas imágenes que muestran el vínculo que mantienen representantes de ambos partidos a través de los años. Primeramente con su padre, José Tohá, y el expresidente Salvador Allende, hasta de la misma Carolina Tohá con representantes del PS como Michelle Bachelet, Carlos Montes, Álvaro Elizalde, Isabel Allende y José Miguel Insulza.

“Feliz aniversario al Partido Socialista de Chile. Gracias por sus contribuciones al país durante estos 92 años, ayer, hoy y siempre” , concluyó la candidata oficialista.

Las palabras de Tohá se dan en una última semana bastante tensa en la relación entre el PS y el PPD, luego de finalmente levantar el sábado pasado ambas colectividades sus propias candidaturas presidenciales.

Mientras el PPD oficializaba a Tohá, desde el PS promulgaron a su actual presidenta, Paulina Vodanovic, como su carta a La Moneda.

Con una mirada mucho más crítica de la labor del actual Ejecutivo, Vodanovic también tuvo reparos sobre la relación entre el PS y el PPD.

“Aquí no hay una hermandad, no hay dos partidos que han actuado unidos por toda la vida, no. Hay raíces comunes porque el PPD nace en tiempos que estaban proscritos los partidos en Chile, donde nos tocó fichar gente para el PPD. Me tocó, fiché a mi abuelita, a unos tíos. Eso no quiere decir que seamos lo mismo ni que el PS se sienta plenamente representado por el PPD”, expresó durante una entrevista en Mesa Central de Canal 13 el domingo pasado.