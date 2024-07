Carter insta a que haya una “competencia sin agresión” para desarrollar primarias presidenciales en la derecha

A poco más de un mes de anunciar su candidatura presidencial, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter habló este domingo de las definiciones al interior de Chile Vamos para las próximas elecciones presidenciales, particularmente frente a la posibilidad de desarrollar primarias en el sector.

A pesar de haber anunciado su candidatura, esta jornada enfatizó que él “no está en campaña” y que es alcalde “hasta el 6 de diciembre”.

“Es incomprensible con la situación que están pasando los chilenos alguien esté hablando de una campaña presidencial. Después del 6 de diciembre entramos todos a la cancha”, señaló en una entrevista en el programa Mesa Central de Canal 13.

El anuncio de su candidatura generó algunas críticas de miembros de su sector. La alcaldesa de Providencia y eventual carta de Chile Vamos para las próximas elecciones, Evelyn Matthei, señaló hace algunas semanas que “no lo ve” generando interés para una candidatura.

“A mí me ha pasado muchas veces que he llevado a un candidato a diputado o alcalde, que yo creía que iba a prender. Por lo menos (a Carter) por ahora no lo veo prendiendo”, señaló hace algunas semanas.

Respecto a discusiones con Matthei, Carter señaló que “no hay una pelea”.

“Es la alcaldesa de Providencia, la figura mejor evaluada de la centroderecha, un liderazgo que hay que cuidar. Que haya competencia no significa agresiones. Yo nunca me he referido a un tema personal, no he descalificado nunca, simplemente tenemos énfasis distintos y es legítimo”, explicó.

Desarrollo de primarias en la derecha y comparación con la Concertación

El jefe comunal también resaltó la importancia de que se puedan desarrollar primarias en el sector, en las cuáles eventualmente podrían estar figuras como José Antonio Kast o la alcaldesa Matthei.

Con esa idea, comparó este proceso con el desarrollado por la Concertación durante las década de 1990 y el 2000, en las cuáles existió un traspaso del mando entre distintos líderes de la coalición, que contó con los presidentes Patricio Aylwin, Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Ricardo Lagos a la cabeza.

En ese contexto, explicó que “hay una gran lección que nos dio la Concertación en su primera época. La Concertación desde Aylwin en adelante tenía dos o tres liderazgos. Encontraron la solución en que competían sin destruirse y encontraron una sucesión presidencial que le dio los mejores años de prosperidad a chile”.

“El país fue más prospero, tuvo una democracia de mejor calidad cuando la Concertación encontró un mecanismo en que sus liderazgos se sucedían unos con otros, competían sin agredirse. Ese es el camino que deberíamos encontrar”, agregó respecto a posibles primarias en la derecha.

“No se va a entender que promovamos libertad si tomamos la decisión entre cuatro paredes. Las primarias no permiten solamente descubrir nuevos liderazgos sino que también fijar ideas para lo que se viene a futuro”, concluyó al respecto.