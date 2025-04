Carter pone plazo a Chile Vamos para incluirlo en primarias y advierte que si no se hacen esas elecciones habrá “un daño tremendo” a Matthei

A través de una carta, el exalcalde de La Florida, Rodolfo Carter, se dirigió a los representantes de Chile Vamos para reforzar su intención de competir en primarias presidenciales con Evelyn Matthei.

Las ganas de Carter de ser parte de esos comicios no son novedad, pues en reiteradas ocasiones las ha manifestado. Esta jornada no fue la excepción y volvió a hacer el llamado a la coalición, eso sí, estableciendo un plazo.

-¿Hasta cuándo está dispuesto a esperar?

“Hasta mañana, y ellos lo saben. No es un ultimátum, no es una pistola en el pecho, el mundo no funciona así, pero también falta claridad”, señaló en conversación con Tele 13 Radio.

“Si ustedes dicen que sí, vamos, juguemos, avancemos como creo que tienen que ocurrir las cosas, demos un ejemplo de que lo que decimos es coherente con lo que de verdad hacemos, y si no, bueno, seguimos igual de amigos, pero cada uno sigue su camino”, agregó.

¿Y si no?

En la misma entrevista el exjefe comunal dejó claro sus reparos contra el conglomerado. De hecho, les hizo una advertencia en caso de que no compitan en primarias.

“Es bien sorprendente lo que está ocurriendo en Chile Vamos. Hay una suerte de autogol, hay una suerte de zancadillas”, dijo.

“Yo de verdad estoy preocupado, porque más allá de lo que yo pueda creer, es muy mala señal en la política este nivel de improvisación. Porque si criticamos a Boric, de que gobierna Chile como el presidente de una federación de estudiantes y no como el Presidente de Chile, la coalición mayoritaria de la oposición, la más importante, la que tiene la primera opción de ganar, tampoco puede actuar con ese nivel de improvisación”, añadió.

Luego, advirtió: “Si no hay primarias esto sería un desastre, creo que sería un daño tremendo para Chile Vamos, incluida Evelyn Matthei”.