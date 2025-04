Casa de Allende: Quién es Francisca Moya, la amiga de Boric y cuestionada jefa de división jurídica de la Segpres

Las críticas suman y siguen. Una avalancha de cuestionamientos ha surgido sobre el rol de Francisca Moya, la jefa jurídica de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), en la fallida compra-venta por parte del Estado de la casa de Guardia Vieja, que pertenecía al fallecido Presidente Salvador Allende.

Los reproches sobre la abogada escalaron luego que este lunes - durante una nueva sesión de la comisión especial investigadora sobre la compra del inmueble – Moya reconociera que “conocía la norma” de inhabilidad de la senadora Isabel Allende y la ahora exministra de Defensa, Maya Fernández, que les impedía suscribir contratos con el Estado.

Pese a que distintos ministros del gobierno han salido a respaldar su actuar, desde la oposición, pero también del propio oficialismo, han hecho ver que Moya debería dejar su cargo.

Por ejemplo, el senador Alfonso de Urresti (PS), durante una sesión de la comisión de Constitución del Senado que se desarrolló este martes sostuvo que: “si conocía la norma constitucional y no lo advirtió quiere decir que carece enteramente de criterio político a mi juicio debe pedírsele inmediatamente la renuncia”.

¿Quién es Francisca Moya?

Moya es abogada de la Universidad de Chile y tiene un Master of Laws de la London School of Economics and Political Science.

Llegó al Gobierno y a su actual cargo nombrada por el entonces ministro de la Segpres, Giorgio Jackson.

En su cargo, tiene el rol de la confección técnica de los decretos que llevan la firma del Presidente Gabriel Boric. De hecho, también es la encargada de la rúbrica que se estampa en nombre del jefe de Estado.

Ya estuvo envuelta en polémica pues se le apunta como la encargada de redactar el borrador que le puso urgencia al proyecto de amnistía a los presos durante el estallido social y que generó un importante dolor de cabeza para el gobierno.

La abogada formó parte del equipo de campaña de Boric, con quien había coincidido mientras estudiaban derecho en la Universidad de Chile y formaron una importante amistad.

“Somos amigos hace más de 10 años. Es de las personas más importantes que he tenido la suerte de conocer y la quiero tanto que nunca soy capaz de demostrárselo completamente . Me siento un afortunado de tener cerca a una persona como Francisca Moya Marchi. Se las presento”, escribió el Mandatario en su Instagram el 7 de febrero de 2019.

La profesional, cercana al Frente Amplio, trabajó en el segundo gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet también en Segpres, como asesora jurídica, pero en un cargo menor.