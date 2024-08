A poco más de un año del caso Democracia Viva, la diputada Catalina Pérez (FA) se refirió a los efectos de la controversia, a la investigación de la Fiscalía al respecto y, además, recalcó que “la ciudadanía merece transparencia en esta materia”.

La diputada fue una de las figuras centrales del caso, ya que el polémico convenio fue suscrito por su entonces pareja, Daniel Andrade -representante de la fundación Democracia Viva- y el exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, que anteriormente ejerció como jefe de gabinete de la parlamentaria. La controversia también golpeó con fuerza al oficialismo y especialmente al partido Revolución Democrática, ya que Pérez, Andrade y Contreras formaban parte de la colectividad.

En conversación con el programa Estado Regional Red Antofagasta de 24 Horas, la diputada reconoció que el caso tuvo “un impacto a nivel nacional en la revisión de la relación del Estado con instituciones privadas para cumplir roles públicos, como en este caso, para hacerse cargo de la crisis de vivienda que tenemos en la Región de Antofagasta. En particular, el tema de la investigación del caso convenios en la región, espero que avance, que se pongan todos los elementos sobre la mesa, que la ciudadanía merece una total y absoluta transparencia en esta materia”.

Caso Democracia Viva: diputada Pérez sostiene que “la ciudadanía merece total transparencia en esta materia”. En la imagen, Daniel Andrade, exrepresentate de la fundación Democracia Viva y expareja de la diputada Catalina Pérez. Foto: LinkedIn.

Asimismo, aseveró que el impacto del caso “es algo que nadie dimensionó en su momento, y creo que es algo que, insisto, tiene que ser investigado como cualquier otro caso”.

“Pero acá lo más importante es garantizar la fe pública, garantizar la transparencia hacia la ciudadanía y garantizar también que el Gobierno pueda hacerse cargo del problema de fondo, que es resolver el problema de vivienda que tenemos, no solamente en la Región de Antofagasta, sino que en todo el país, pero especialmente en una región como Antofagasta que requiere de la construcción de viviendas sociales que estén a la altura de lo que la ciudadanía merece”, recalcó.

Por otra parte, la parlamentaria sostuvo que “la Fiscalía ha hecho un trabajo serio a nivel de investigación y, bueno, serán los tribunales de justicia quienes determinen la responsabilidad de todos”.

“He estado abierta a colaborar en la investigación en todo momento. A mí ya se me revisaron las cuentas corrientes, se revisó mi teléfono celular, he estado disponible a declarar, de hecho, ya he declarado en la investigación. Entonces, el criterio ha sido de transparencia absoluta y espero que ese criterio prime no solamente para mí, sino que para todos los actores del proceso. Creo que eso es lo importante, dar garantías de que la investigación avance y de que finalmente quien fuere, cualquier persona digamos responsable, tenga las sanciones que la ley señala”, concluyó.