Caso Monsalve: Tohá y Elizalde defienden cuestionado diseño de crisis de La Moneda ante críticas de los partidos

Este lunes, en La Moneda, los partidos del oficialismo se sumaron al coro de críticas que hoy enfrenta el gobierno del Presidente Gabriel Boric por la forma en que manejó la crisis ante el “caso Monsalve”, que ocasionó la renuncia del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, tras una denuncia por violación en su contra interpuesta por una asesora de su gabinete.

La situación se dio en medio del habitual comité político ampliado que reúne a las colectividades del sector y a los principales ministros del Ejecutivo. En esta ocasión, participaron Carolina Tohá (Interior) y Álvaro Elizalde (Segpres) por el gobierno, junto a Lautaro Carmona (PC), Flavia Torrealba (FRVS) y Tomás Hirsch (Acción Humanista) por los partidos.

“Creo que ha habido un problema con el manejo de la crisis”, dijo Torrealba en su ingreso a La Moneda, idea que luego reiteró en la reunión con los ministros. Allí, la presidenta oficialista indicó que el gobierno debió haber creado un “comité de crisis” para enfrentar el caso Monsalve, situación que cuestionó que se haya encapsulado en Presidencia e Interior, ya que aquello expuso a Boric y a Tohá, a quien reconoce como figura de proyección presidenciable dentro de la coalición.

14-05 2024 FLAVIA TORREALBA FOTO PEDRO RODRIGUEZ

“No tengo un ranking de crisis, pero me basta con decir que es una crisis que representa un hecho gravísimo”, dijo, por otro lado, Lautaro Carmona. Si bien no estuvo en La Moneda, el secretario general del PS, Camilo Escalona, fue en la misma línea: “La autoridad presidencial, por el sentido institucional que tiene debe ser mucho más cuidada, debe ser mucho más resguardada, no se puede exponer”.

Lo cierto es que, en el comité político ampliado, los ministros defendieron la fórmula con la que el Ejecutivo ha abordado la polémica, aunque más de un asistente del encuentro afirma que La Moneda comentó en el encuentro que el control de daños se pudo haber hecho de mejor manera.

La Moneda reconoce que se pudo hacer mejor

Al interior de Palacio también hubo cuestionamientos a la forma en que el presidente Boric y la ministra Tohá manejaron el asunto.

Y es que ambas autoridades se enteraron el martes de la denuncia que pesa sobre Monsalve y optaron por mantener al margen al resto del comité político hasta que la noticia explotó el jueves. Ese día se solicitó la renuncia a Monsalve y se informó al resto del gabinete lo que generó un duro roce entre los ministros del comité político, particularmente con la ministra de la Mujer, Antonia Orellana (FA), quien recibió duras críticas por el pasivo rol de su repartición ante un hecho que le atañe directamente.

Orellana este fin de semana reconoció que le habría gustado haberse enterado antes.

Este lunes, en una de sus dos salidas comunicacionales, Tohá planteó que “la razón por la cual esto se manejó con la reserva que se hizo, es porque los delitos denunciados incluyen acciones en el marco de la Ley de Inteligencia que tiene una cadena de resguardo que obliga a una discreción absoluta respecto de la información”.

“Yo entiendo perfectamente y lo hemos analizado en profundidad que los ministros que tienen un rol directo en esto hubiera sido deseable haberles podido informar y haberlos podido conversar previamente. No se hizo por las razones que estoy diciendo”, explicó la titular del Interior.

En La Moneda de todos modos han hecho un mea culpa por la forma en que se abordó la crisis. En la misma línea se pronunciaron los ministros hoy frente a los partidos del oficialismo. Ya el mismo viernes, en la extensa y controvertida conferencia de prensa que ofreció en Lampa, el presidente Boric dijo que el tema se pudo manejar de mejor forma.

Ese mismo viernes en la tarde el Mandatario le pidió disculpas a su jefa de comunicaciones, Nicole Vergara, delante de todo el comité político, luego de haber discutido en público con ella en su polémica vocería de 53 minutos.

Este lunes, en tanto, la ministra Tohá indicó que “ciertamente esto se pudo haber hecho mejor. Como todas las cosas”.

Los costos que pagan Boric y Tohá por cargar la crisis

En La Moneda también se cuestiona que la información esté saliendo a cuenta gotas.

Este lunes, la ministra del Interior detalló que el director general de la PDI, Eduardo Cerna, la alertó de la denuncia contra Monsalve el martes tipo 16.00 horas, algo que ya se sabía. Sin embargo, agregó que el jefe de la policía le transmitió que en ella “también se estaba abordando el uso que él hizo de la ley de Inteligencia para solicitar que se levantara cierta información”.

En el mismo punto de prensa Cerna precisó los dichos de la ministra: “no comuniqué detalles de la investigación”.

Hoy en el gabinete quienes han pagado los costos de la crisis han sido Boric, Orellana y la misma Tohá. Esta última hace solo 12 días logró sortear una acusación constitucional en la Cámara de Diputados, que no contó con todo el apoyo de la oposición. En esta ocasión, sin embargo, los emplazamientos a la titular del Interior son transversales dentro de la derecha.

En La Moneda, los integrantes del comité político han sostenido intensas reuniones para planificar cómo seguirán enfrentando la crisis generada por el caso Monsalve. Una primera señal que se intentó mostrar este lunes fue que dentro del espacio de toma de decisiones no existen fisuras.