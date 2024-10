Monsalve pasa a la ofensiva: defensa pide audiencia de cautela de garantías y acusa que no han tenido acceso a denuncia

“Él está muy bien, está muy tranquilo, confiado en su inocencia”.

De esta forma enfrentó la abogada María Inés Horvitz, quien encabeza la defensa del exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve -denunciado por presunto delito de violación-, las consultas respecto de cómo asume los cargos en su contra la otrora autoridad de gobierno.

Lo anterior, luego de que ella y los otros dos profesionales que integran la defensa, Cristián Arias y Lino Disi, se reunieran por más de una hora con el fiscal a cargo de la indagatoria, Xavier Armendáriz, en dependencias de la Fiscalía Centro Norte.

El objetivo era recabar datos de las diligencias en curso, pues a pesar de que la acción interpuesta por una funcionaria de gobierno en contra del suspendido militante socialista se materializó hace una semana, durante la jornada del lunes 14 de octubre, la defensa, como subrayó, no ha podido tener acceso a la totalidad de los antecedentes reunidos en medio de la indagatoria.

“Fue sólo una primera aproximación para saber en qué estamos, nada más”, comentó la penalista, al tiempo en que insistió en que “todavía no” han tenido acceso a la carpeta investigativa.

Por lo mismo, como pudo conocer La Tercera, es que durante este lunes ingresaron un escrito a fin de que se fije audiencia de cautela de garantías y se les dé acceso a la información del caso, para así, deslizan, poder ejercer a cabalidad el legítimo derecho a defensa. Dicha cita, quedó fijada para este miércoles 23 de octubre.

Hasta ahora, como cuestionan desde el entorno de Monsalve, se les han negado ciertos insumos aludiendo a que la causa se mantiene bajo reserva.

Pese a ello, como manifestó Horvitz públicamente tras la cita con el persecutor regional, el ex subsecretario se mantendría plenamente disponible a colaborar con las pesquisas y aportar lo que se le requiera.

Consultada respecto de eventuales reuniones de Monsalve con la familia de la denunciante, Horvitz fue tajante en que esto no ha ocurrido.

“No, nunca se juntó. Nunca. Nunca”, sostuvo.

Horvitz tampoco quiso ahondar en la teoría de que Monsalve pudiera haber sido drogado la noche del 22 de septiembre cuando se encontró con la denunciante en un restorán del centro de Santiago. “No puedo hablar del tema, se darán cuenta que todo esto es parte de la defensa”.

Manuel Monsalve fue denunciado por violación. Foto: Jonnathan Oyarzún / Aton Chile.

Las diligencias

Hasta ahora se conocía que, entre otras diligencias -como el análisis de registros de cámaras de seguridad-, efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI), por encargo del fiscal Armendáriz, habían tomado declaraciones a trabajadores del Hotel Panamericano, del restaurante Ají Seco Místico y también a detectives que atendieron la solicitud de la otrora autoridad para revisar cámaras de seguridad.

Sin embargo, han existido otras actuaciones llevadas a cabo por el propio persecutor regional que, hasta ahora, se habían mantenido bajo total reserva.

Y es que Manuel Monsalve ya entregó su primera versión de lo ocurrido ante los investigadores que pesquisan la denuncia estampada en su contra.

La víctima, cabe hacer presente, refiere a que el domingo 22 de septiembre se juntó cerca de las 18:00 horas con su jefe a cenar en un céntrico restaurante peruano y tras beber varios vasos de alcohol despertó al día siguiente en la habitación del hotel en el que la autoridad residía en Santiago. Ella asegura haber estado sin ropa y con signos de un ataque sexual.

Y justamente su testimonio de lo ocurrido ese día es lo que habría compartido Monsalve con la Fiscalía la noche del martes 15, tras la reunión que el otrora subsecretario sostuvo con el Presidente Gabriel Boric en La Moneda.

Quienes conocieron de la situación detallan que una vez que Monsalve salió de Palacio, pasadas las 20 horas, concurrió hasta el mencionado hotel -donde pernocta habitualmente cuando se encuentra en la capital- y ahí lo esperaba Armendáriz.

En ese encuentro accedió a entregar su testimonio, renunciando a su derecho a guardar silencio, pese a que no estaban sus abogados presentes. Aquello no estaría catalogado como una declaración judicial, por lo mismo, Horvitz -quien asumió la representación el viernes 18- sostiene que su representado no habría formalizado su versión.

La misma noche del martes 15 de octubre Monsalve fue que accedió a entregar voluntariamente su teléfono celular y, asimismo, a que se le tomara una muestra genética para poder cotejar las pruebas que había entregado la denunciante.

La declaración se oficializaría, como aseguró su abogada, una vez que revisen toda la información reunida por equipo a cargo de la investigación.

Manuel Monsalve fue denunciado por violación. Foto: Dragomir Yankovic / Aton Chile.

Contraloría suma gestiones

Si bien Monsalve también es indagado por eventual obstrucción a la investigación e infracción a la Ley de Inteligencia, la Contraloría General de la República activó gestiones paralelas con miras a esclarecer la ocurrencia de otro tipo de irregularidades ligadas al caso.

Por lo mismo, el organismo encabezado por Dorothy Pérez ofició al Ministerio del Interior, a la PDI y a Carabineros para que informen con detalle las acciones que se siguieron luego de conocer los hechos.

Entre otros aspectos, se busca despejar si hay o no inconsistencias en la utilización de una aeronave de Carabineros para el traslado del ex subsecretario -para que pudiera explicar el caso a su familia- y si hay vulneraciones en medio de la petición que hizo a efectivos de Inteligencia de la policía civil para que revisara las imágenes de las cámaras de seguridad dispuestas en el hotel donde se habrían producido los hechos denunciados.

La determinación de la entidad, se dio luego de que desde la UDI, Demócratas y otros representantes solicitaran indagar posibles faltas administrativas en torno al caso, que también ha mantenido a La Moneda bajo fuertes cuestionamientos.

En concreto, desde el partido gremialista habían solicitado revisar el uso de una avioneta de Carabineros para trasladar al entonces subsecretario del Interior a la Región del Biobío, porque aun cuando el actual subsecretario del Interior, Luis Cordero, había señalado que la utilización de los insumos se ajustaría a la normativa, desde la mencionada bancada indicaron que se requería de una revisión imparcial.

“No basta con que el nuevo subsecretario del Interior señale que por la relevancia del cargo podía hacer uso de estos medios, porque ha sido el propio gobierno el que ha confirmado que el viaje a Concepción tuvo como única finalidad informarle a su familia de la denuncia. Por eso creemos que es fundamental que la Contraloría abra una investigación y, de ser necesario, sancione como corresponda al exsubsecretario, porque estamos hablando de recursos públicos utilizados para fines estrictamente personales, independiente del cargo que ostentaba”, habían indicado desde la UDI.

Desde Demócratas, en tanto, sumaron reproches por eventuales irregularidades en la revisión de cámaras del hotel en cuestión a petición de Monsalve, lo que incluso fue reconocido por el Presidente Boric.

“Los hechos dados a conocer desde el día de ayer, son completamente graves y provocan desconfianza en las instituciones encargadas de la seguridad del país. La demora en la toma de acciones concretas por parte del Gobierno es completamente negligente, pero también el hecho de que desde el Ministerio del Interior se haya autorizado un viaje, no oficial, para efectos personales por parte del entonces subsecretario; y su intromisión en la investigación al solicitar que personal de la Policía de Investigaciones acudiera al hotel en que pernoctaba a efectos de revisar las cámaras de seguridad significa el uso de las facultades para beneficio propio y para afectar la investigación en curso”, indicaron.