Ministra Orellana por declaración de Monsalve en La Moneda: “La puesta en escena fue más oficial de lo que me habría gustado”

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, se volvió a referir esta noche a la forma en cómo se manejó desde el gobierno la salida del exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve, quien renunció a su puesto mientras se desarrolla una investigación en su contra por violación.

Tras reiterar que recién se enteró el jueves pasado de la situación, también abordó las críticas emanadas desde el Frente Amplio, desde donde rechazaron que se le permitiera a Monsalve hablar desde La Moneda para anunciar a su renuncia, donde aprovechó para defender su inocencia.

Aunque ya se había referido al tema, al señalar que el Ejecutivo no era responsable de lo que Monsalve pudiera señalar en su defensa, esta noche se mostró más crítica respecto de la vocería.

En conversación con CNN Chile, Orellana destacó que “la puesta en escena” fue “más oficial” de lo que le hubiera gustado y que, en este sentido, hubiera preferido que el punto de prensa de Monsalve no se hubiera realizado en el palacio de gobierno.

Al respecto, destacó que “el Presidente (Gabriel Boric) le solicitó a Manuel Monsalve que antes de retirarse él comunicara su renuncia. La puesta en escena, evidentemente, fue más oficial de lo que me a mí me habría gustado, pero se le solicitó que él diera a conocer su renuncia, porque precisamente el que está renunciado es él”.

Ante la insistencia de que si no fue un error de que se informara desde el palacio de gobierno, ya que se puso en duda la versión de la denunciante desde la sede del Ejecutivo, la titular de la Mujer sostuvo que “evidentemente alguien que está acusado por un delito más grave va a buscar los espacios que encuentre para poder hacer sonar su versión”.

Tras esta respuesta, fue requerida si ella hubiera recomendado que Monsalve hablara afuera del palacio de gobierno, la ministra Orellana indicó: “Evidentemente no habría preferido La Moneda”.

Descarta renuncia

Asimismo, Orellana afirmó que no ha pensado en renunciar tras las críticas que ha recibido de parte de un grupo de parlamentarias por la forma en que ha abordado el caso del exsubsecretario del Interior.

Cabe recordar que integrantes de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados y Diputadas arremetieron contra Orellana por, entre otras cosas, no haber presentado una querella contra Monsalve cuando se enteró del caso y por no ponerse a disposición de la víctima. Asimismo, otros parlamentarios de oposición indicaron que la autoridad no fue lo suficientemente empática y categórica desde el comienzo.

En este sentido, la ministra Orellana indicó que “yo hago la autocrítica desde el día jueves, he estado muy conmocionada y evidentemente se me notó porque es un golpe muy fuerte, en especial al ímpetu que nosotros tratamos de transmitir a todo el gobierno permanentemente”.

“Ahora, lo ‘suficientemente empática’, encuentro que son juicios que pueden hacer las parlamentarias, pero que también he visto durante estos días en la prensa, primero desconocimiento flagrante del Código Penal, al señalar que por qué no me he querellado. Es decir, una parlamentaria que integra la Comisión de Mujer no sabe que yo necesito el patrocinio de la víctima. Segundo, el decir que por qué no he llamado personalmente (a la víctima), sin pensar que eso podría ser también revictimizante y que podría ser interpretado por la víctima como una forma de presión, porque yo soy una persona del gobierno del que hasta hace pocos días formaba parte Manuel Monsalve, y eso podría de distintas formas”.

En este sentido, indicó que sería diferente si desde el entorno de la víctima les informaron a través de la Unidad de Atención a Víctimas que desean esa comunicación.

Consultada si ha pensado en dar un paso al costado, la ministra Orellana enfatizó que “no he pensado en renunciar en relación a esa crítica”.

“Me doy cuenta de que acá hay un intento de hacer un punto político, es parte del juego en el que están muchos parlamentarios, pero yo prefiero mucho más a las parlamentarias que, sean de la posición que sean, proponen. Y creo que hay, en particular, un nuevo hábito en un grupo de parlamentarias que es permanentemente estar calificando y solicitando renuncias, pero no les conozco propuestas”, cerró la titular de la Mujer.