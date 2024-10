Tras las críticas que recibió la ministra de la Mujer y Equidad de Género, por la forma en que se trató el caso del ex-subsecretario Manuel Monsalve, quien renunció a su puesto mientras se desarrolla una investigación en su contra por violación, la jefa de la cartera, Antonia Orellana, abordó este sábado la situación.

En una entrevista con Meganoticias, la jefa de la cartera señaló respecto a sus primeras palabras tras enterarse del caso el pasado jueves, que “el foco de nuestra comunicación ese día jueves estuvo no en hablarle a los políticos y las consecuencias políticas de esto, sino precisamente tratar de recordarle a la ciudadanía que observa cuáles son las leyes, cuáles son los mecanismos que hemos aumentado para poder acoger a quienes viven violencia sexual y poder recordarles que existen protocolos que las protegen”.

Personalmente, Orellana señaló que en esos primeros momentos estaba “llena de frustración y rabia”.

Orellana aborda críticas por su primera reacción ante caso Monsalve: “Hemos obrado según nuestra misión institucional” avier Salvo/Aton Chile

Consultada sobre ello, explicó que era por el hecho de que “este es un gobierno que tiene un compromiso firme con los derechos de las mujeres y todo eso se pone entredicho, obviamente, cuando se acusa de uno de los delitos más graves de violencia contra las mujeres a una alta autoridad de gobierno”.

“Y en ese sentido yo creo que es muy relevante que en menos de 48 horas el subsecretario Monsalve, ahora ex-subsecretario, haya salido de su puesto”, enfatizó.

Respecto a no haber sido informada antes del caso, pensando que la ministra del Interior, Carolina Tohá y el Presidente Gabriel Boric supieron de la situación el martes en la noche, señaló: “Evidentemente me habría gustado enterarme antes”.

“Pero eso no obsta de que una vez que tuve conocimiento informal, pedí contrastar la información formalmente y una vez que fui informada formalmente, cumplí con mi deber. Mi deber es instruir a la Encargada Nacional de la Línea de Violencia contra las Mujeres que llamara a la Unidad de Atención a Víctimas de la Fiscalía Centro-Norte, que es donde está interpuesta la denuncia, para que pusiera a disposición toda nuestra oferta”, explicó sobre las acciones realizadas.

Finalmente, sobre las críticas a una “falta de condena” de los hechos comparado a otras situaciones como la de Eduardo Macaya, Orellana señaló: “Yo nunca me referí al caso Macaya, que llevaba ya varios meses desarrollándose, hasta que ocurrió una cosa, que fue que un senador de la República puso en duda la palabra de las víctimas”.

Tras ello, volvió a enfatizar que en su comunicación del jueves resaltaron las garantías que tienen las víctimas para poder realizar sus denuncias.

“Evidentemente siempre hay oportunidades de mejora en la comunicación, pero a mí me parece bastante mezquino que ante un hecho como un delito sexual del que está imputado otra autoridad, lo que intenten sea apuntar al Ministerio de la Mujer, porque desde que tomamos conocimiento del caso hemos obrado según no lo que me tinca a mí, sino lo que es nuestra misión institucional”, finalizó la ministra.