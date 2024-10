Ministro de Justicia sostiene que la salida de Monsalve fue “una reacción contundente dada la gravedad de los hechos”

El nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo (PC), se refirió este sábado a la renuncia del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve (PS), tras ser denunciado por violación.

El pasado jueves 17 de octubre, Monsalve renunció a su cargo luego de que transcendiera en la prensa que una funcionaria de la subsecretaría del Interior lo denunció por violación y abuso sexual el lunes de esta semana

El entonces subsecretario entregó una breve vocería en el Palacio de La Moneda, donde comunicó su renuncia y aseguró no haber cometido delito alguno.

Sin embargo, el panorama judicial de la otrora autoridad se complicó aún más luego de que se diera a conocer que ordenó a efectivos de la Unidad de Inteligencia de la Policía de Investigaciones que fueran hasta el hotel Panamericano, en que pernocta durante la semana y en el que habrían ocurrido los hechos según la denuncia de su subalterna, para que revisaran las cámaras de seguridad del recinto. La solicitud de Monsalve llevó al Ministerio Público a abrir una nueva indagatoria en su contra, esta vez por infracción a la Ley de Inteligencia y eventual obstrucción a la investigación.

Asimismo, las 48 horas en las que Monsalve se mantuvo en su cargo, pese a que la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), y el Presidente ya habían sido informados de la denuncia, sumado a que el propio Mandatario reconoció que el subsecretario le reveló que había revisado las cámaras de seguridad del hotel, y al uso de una avioneta de Carabineros de parte de Monsalve para trasladarse a la Región del Biobío y así poder comunicar a su familia de la denuncia en su contra, han generado cuestionamientos desde la oposición.

En conversación con Chilevisión Noticias, Gajardo aseguró que se enteró el día jueves de la denuncia, cuando el Presidente le solicitó asumir la titularidad de la cartera, en vista de que el entonces ministro de Justicia, Luis Cordero, fue designado como subsecretario del Interior tras la renuncia de Monsalve.

“El Presidente de la República me llama, me dice que necesita continuidad del trabajo que se está desarrollando en el ministerio con el exministro Cordero y actual subsecretario (...) Yo le dije que era un honor asumir estas funciones y en ese sentido fue inesperado, muy rápido, pero estamos asumiendo este trabajo con el mayor sentido de responsabilidad y urgencia”, relató.

Al ser consultado sobre el reordenamiento del gabinete tras la salida de Monsalve, que dejó al Partido Comunista con representación en cuatro ministerios (Trabajo, Segegob, Justicia y Eduación), Gajardo respondió: “Yo creo que es muy importante que siempre tengamos en consideración que el Partido Comunista es parte de este gobierno, parte de la coalición de gobierno, parte fundamental”.

“Yo la verdad no entiendo mucho por qué nos llama tanto la atención que haya ministros o ministras comunistas (...) Yo no soy el primer ministro de Justicia y Derechos Humanos comunista (...) Somos parte de la coalición, somos un partido que tiene una representación conforme a la que el Presidente de la República ha definido y en ese sentido no me llama en ningún caso la atención de que el PC esté presente en el gobierno. Lo que sería extraño es que no estuviera, si forma parte de la coalición ”, prosiguió.

Respecto de la investigación que lleva la Fiscalía en contra de Monsalve por infringir la Ley de Inteligencia, el secretario de Estado aseveró que “todas las situaciones o se encuentran o en investigación penal que lleva a cargo la Fiscalía, que es un órgano autónomo independiente del gobierno, o se encuentran en un sumario administrativo”.

“Por ende, sería no sólo imprudente en mi parte sino que no correspondería que yo me refiriera a investigaciones, primero de las cuales no tengo conocimiento en detalle, segundo que se encuentran en dos órganos que son completamente independientes y esperamos que esas investigaciones lleguen a curso y una vez que lleguen a curso, definan lo que tengan que definir”, puntualizó.

En ese sentido enfatizó “lo más relevante es que hay una autoridad a la cual se le denunció por la comisión de un ilícito grave y está siendo investigada porque en nuestro país la igualdad ante la ley es fundamental y todas las personas tienen que responder por los hechos que realizan”.

“Yo creo que la reacción es contundente, es decir, la persona ya no está en su cargo. En segundo lugar está siendo investigada y en tercer lugar está siendo investigada no sólo penalmente sino que administrativamente y toda las autoridades de gobierno hemos dado cuenta de esto de manera lo más transparente posible, entonces me parece que ha sido una reacción contundente dada la gravedad de los hechos”, concluyó.