La denuncia en contra del exsubsecretario Monsalve

Eran las 7:55 a.m. del 23 de septiembre y uno de los periodistas del equipo de comunicaciones del entonces subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, escribe en un grupo de difusión de WhatsApp a la prensa: “Buen día colegas: lamentamos informar que el subsecretario no podrá participar en el balance”.

Habían pasado cinco días de festejos de Fiestas Patrias y el gobierno había fijado una pauta a las 8:30 de ese lunes para realizar un balance -junto a Carabineros-, de accidentes de tránsito y homicidios ocurridos en el feriado “XL” por el “18″. El aviso llegó tan sólo 25 minutos antes de concretarse el punto de prensa en la Dirección General de la policía uniformada. Ese día Monsalve obraba como ministro del Interior (s), ya que Carolina Tohá estaba de vicepresidenta de la República porque Gabriel Boric -por esos días- se encontraba en visita oficial en la ONU, New York. La comunicación de lo ocurrido en materia policial durante las conmemoraciones, entonces, quedaron ese día en manos del subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara.

El mensaje enviado por los asesores de la Subsecretaría ese 23 de septiembre pasó inadvertido, sin embargo hoy cobra relevancia en la investigación penal que dirige el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz. La causa se abrió este lunes 14 de octubre cuando una funcionaria de esa repartición del gobierno, de 32 años, se presentó ante el Cuartel General de la PDI para presentar una denuncia por abuso sexual y violación en contra de Manuel Monsalve. A las dos horas de conocerse el hecho, la otrora autoridad presentó su renuncia asestando un duro golpe a La Moneda.

ADVERTENCIA: a continuación haremos referencia a la denuncia realizada en contra de la exautoridad con fines periodísticos de chequear la información ahí contenida y las actividades desplegadas en esas fechas por el imputado. Junto con esto, se recuerda que es una investigación penal en curso, tal y como lo confirmó el fiscal Xavier Armendáriz.

El relato

Un equipo especial de la Fiscalía Centro Norte tramita el caso con perspectiva de género y ha tomado una serie de testimonios, entre ellos a tres personas que trabajaban con la denunciante en el Gobierno y a quienes ella les develó lo ocurrido semanas antes de hacer la denuncia. Por eso, lo que hizo o no hizo el subsecretario el día 23 de septiembre se ha vuelto clave.

Y es que en el relato de la víctima dice que ese lunes se despertó en la habitación del hotel en que la autoridad aloja en la semana, ya que su familia no reside en Santiago, y que eso sucedió al día siguiente que él mismo la convocara a una reunión en el restaurante peruano “Ají seco místico”, en calle Mac-Iver, pleno centro de la capital. No recordaba cómo llegó hasta ahí.

La mujer dice que fue el sábado 21 de septiembre cuando a través de la aplicación Signal -en la cual los mensajes son encriptados y desaparecen según el tiempo que el usuario configure-, recibió un mensaje de su jefe. “Me citó a una cena que se llevaría al día siguiente (domingo 22)”, dice la denunciante.

Revisada la aplicación antes mencionada, efectivamente el otrora subsecretario del Interior está registrado en esa plataforma de mensajería. También hay otros ministros y funcionarios de La Moneda. El teléfono de la autoridad fue incautado por la policía que realiza ahora peritajes.

Al conectarse con el número del exdiputado aparece el siguiente mensaje: “Tu número de seguridad con Manuel Monsalve ha cambiado probablemente porque ha reinstalado Signal o cambiado de dispositivo”.

La ausencia en actividad de La Moneda

A las 18:00 horas se juntaron en el lugar acordado y pidieron la comida. “Hablamos de temas laborales, políticos y académicos, ahí él me señaló que yo era una motivación para él en el trabajo, por lo que propuso pagarme un curso de inglés a lo que respondí que no quería”, sostuvo la denunciante ante la PDI.

Tras esto, detalla, y mientras comían cada uno tomó dos pisco sour y luego un tercero que habrían compartido. “Recuerdo haber tomado la mitad de este último y perdí la conciencia”.

El mismo día que los asesores de prensa de Monsalve informaban que la autoridad se ausentaría del balance policial de Fiestas Patrias, la mujer dice que despertó en la habitación que está registrada a nombre del exsubsecretario y junto a él, sin su ropa.

“Esta escena me paralizó y no atiné a nada”, dijo. Luego de eso dijo que se sintió mal y el denunciado le ofreció dos pastillas y ella le preguntó por una lesión en su muñeca. Monsalve, según esta versión, le habría dicho que no sabía, que quizás había sido ella misma.

Entre las cosas que guardó y entregó a la Fiscalía está la ropa que ocupó ese día.

Personal de la PDI llegó ayer hasta el restaurante, entrevistó a dependientes, levantó cámaras de seguridad de la calle y también se desarrollaron las mismas pesquisas en el mencionado hotel. El propósito era recabar información que sirva para establecer la hipótesis de lo ocurrido la tarde del 22 de septiembre, y el 23 de septiembre, día hábil en que -según la agenda de La Moneda-, Monsalve no tuvo actividades públicas.

El taxista

Junto con levantar cámaras de seguridad en los sitios sindicados por la víctima, la PDI también busca a quien podría convertirse en un testigo clave de los hechos. Y es que la denunciante refiere que antes de dejar el hotel, tuvo una conversación breve con Monsalve.

“Le dije que me iría, él me habla de una situación ocurrida conmigo en el taxi, que yo quería arrancarme, pero que el chofer y él me habían detenido. Me comenta que él también había perdido la conciencia y que lo último que recordaba era lo del taxi... quise salir rápido del lugar y después de esto me dijo ‘ojalá después de esto no te arranques’”, detalló a la PDI.

La develación, según el relato de la víctima, llegó de inmediato. Al día siguiente. Se presentó a trabajar y le contó a tres compañeros, también funcionarios de Gobierno. “Me alentaron a dar a conocer los hechos de los cuales fui víctima”, dijo.

La Tercera contactó a uno de los funcionarios que aparece como testigo quien declinó hablar, ya que sostuvo que “no puede”.

Cuatro días después pidió una hora al médico por molestias físicas y también con su sicólogo, quien también aparece como testigo en el caso.

Esta semana la víctima acudió hasta el SML para la realización de peritajes y registro de lesiones. Todo esto con asistencia de la Unidad del Víctimas del Ministerio Público.

Un episodio previo

Otra de las pistas que siguen los investigadores es lo que ocurrió el 1 de septiembre. Ese día, dice la mujer, fue la primera vez que fue contactada por Signal por su jefe y por un tema que no tenía que ver, netamente, con lo laboral. También lo hizo con un mensaje que en 30 segundos desapareció.

“En esa oportunidad el denunciado me citó al Costanera Center, lugar en donde tratamos temas laborales y otros. Luego le indiqué que quería comprar cigarros, salimos del edificio, compré los cigarros, y nos dirigimos a un área verde cercana a conversar”, dijo.

Ahí, según denunció, Monsalve la habría besado sin previo aviso, ni consentimiento. Agregó que se paralizó, no dijo nada y sólo pidió un Uber que la acercó a su domicilio en el centro. Al bajarse, se separaron y su jefe habría seguido caminando hasta su residencia.

Al día siguiente, es decir el 2 de septiembre, la funcionaria apunta a un llamado que recibió de Gabriel de la Fuente, jefe de gabinete del entonces subsecretario.

“Me llamó para informarse de un cambio de funciones de las cual no estaba informada, ante mis nuevas labores habría un aumento de mi remuneración y además tendría que acompañar al subsecretario en sus salidas a regiones y en todas las reuniones que tenga. Lo que acepté. Ese mismo día el denunciado me citó para comentarme si ya estaba al tanto de mi cambio, a lo que también asentí”, aseguró.

Información recabada en la indagatoria da cuenta que a diciembre de 2023 la remuneración de la víctima era de $1.942.169. Desde enero a agosto de 2024 su remuneración pasó a ser de $2.500.000, sin embargo aún no está disponible los sueldos de septiembre para constatar el aumento que incorpora la denunciante.

Hoy la Fiscalía analiza los tráficos telefónicos entre ambos, y también se requerirá el testimonio de De la Fuente en los próximos días.