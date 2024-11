Catalina Pérez defiende su inocencia tras revelación de chats sobre convenios: “Nunca interferí en la adjudicación de recursos”

La diputada Catalina Pérez (FA) salió al paso de los nuevos antecedentes que apuntan a las conversaciones que sostuvo con Daniel Andrade –expareja de la parlamentaria– sobre el millonario convenio que fue visado por el Serviu de Antofagasta, en ese entonces liderado por Carlos Contreras, quien se desempeñó como jefe de gabinete de Pérez.

Los nuevos antecedentes publicados por La Segunda y T13 revelan chats de la parlamentaria con Andrade que apuntan a que estaba al tanto de la tramitación del convenio.

Sin embargo, a la luz de estos datos, Pérez insistió en su inocencia y remarcó la versión que dio cuando estalló el caso; que tenía conocimiento de la asignación, pero que no conocía los detalles de las irregularidades.

“Primero me gustaría contarles que estoy tranquila. Recordarles también que si hoy día tenemos el informe de mi teléfono es porque yo entregué voluntariamente mi celular, así como he entregado mis cuentas corrientes, mi tráfico telefónico, y todo lo que ha sido necesario para aclarar esto, porque no tengo absolutamente nada que ocultar”, indicó en un punto de prensa.

Posteriomente abordó el contenido de las publicaciones: “Este informe señala y reafirma que yo no habría ejercido ninguna interferencia en la adscripción o adjudicación del convenio a ninguna fundación. Por lo mismo, me interesa que podamos lo antes posible ir cerrando este tema”.

En esa línea, precisó: “Lo más relevante de este informe es que deja claro, insisto, que nunca interferí en la adjudicación, ni menos me beneficie de ningún recurso”.

“No quiero seguir profundizando porque lo he señalado reiteradamente. Yo no conocía ni los montos ni el tipo de adjudicación que se estaban efectuando. Insisto, lo he señalado siempre, en todo momento, tanto durante noviembre de 2023 como en la investigación de fiscalía”, cerró.

Los chats de Pérez

Una publicación de La Segunda dio a conocer un informe de la PDI que concluyó que “conforme a los diálogos transcritos, doña Catalina Pérez Salinas, habría tenido conocimiento desde julio del año 2022 del vínculo de su pareja, Daniel Andrade y Carlos Contreras, donde hay dinero involucrado y convenios con éste”.

Acorde al documento, Andrade le dijo a Pérez tras una llamada con Contreras “parece que pueden salir las lucas”.

Tiempo después de ese mensaje, sostuvieron la siguiente conversación:

Pérez: Te paso a buscar tipo 5.30

Andrade: Puede ser más tarde? Carlos me corrió la reunión para las 17:00

Andrade: A las 17.45-18.00 fijo estoy listo

Pérez: Oka

Andrade: Sorry. Pero es por el Convenio con Carlos. Es súper importante

Además, una reportaje de T13 publicó, entre otras revelaciones sobre conversaciones de Andrade y la directiva de RD, mensajes entre Carlos Contreras y Paloma Larraín, encargada del equipo territorial de la diputada Pérez, pese a que los mensajes fueron borrados, la PDI rescató la siguiente interacción: