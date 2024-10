Cecilia Morel afirma que ante la proximidad de las elecciones “empezó esta enemistad y la cosa más populista”

La ex primera dama, Cecilia Morel, abordó la situación actual de Chile asegurando que hay una fragmentación de partidos, provocando “una gran dificultad para llegar a acuerdos”. “Se ha enrarecido el ambiente mucho debido al clima electoral”, sostuvo.

La entrevista con el medio NTN24, la primera que otorga desde el trágico accidente en helicóptero en el que el expresidente Sebastián Piñera perdió la vida, tuvo lugar en Washington D.C., en donde Cecilia Morel sostuvo que “yo siempre tengo como mucha fe en los chilenos y creo que estamos en cierto modo bien estamos en los caminos institucionales, estamos con democracia”.

Sin embargo, apuntó a la falta de acuerdo y expresó que producto a las próximas elecciones de octubre “empezó esta enemistad y la cosa más populista”.

“Uno lo que quisiera es que hubiera una mirada de largo plazo, que una mirada conjunta de los distintos actores, que se tuviera esa grandeza, ese nivel de verdad de política, de decir, a ver, qué es lo necesario para mi país, independiente de lo que fuera mi interés electoral”, manifestó.

Asimismo, la viuda de Sebastián Piñera se refirió a los posibles liderazgos que podrían tomar el legado del exmandatario, en donde mencionó algunos nombres como Jaime Bellolio, Sebastián Sichel y Evelyn Matthei.

Es respecto a la última nombrada que se le consultó a la ex primera dama si la actual alcaldesa de Providencia podría ser una buena Presidenta a lo que señaló que “espero que sí, no, yo creo que sí, pero todavía falta mucho para la elección. No soy yo quien la pueda proclamar y bueno, se verá que otras personas surgen, eso hay que verlo en el camino”.

“Hay vacío, hay pena”

La ex primera dama se refirió también a su sentir a días que se cumplan los ocho meses desde el fallecimiento del expresidente Piñera. Durante la entrevista aseguró que “hay vacío, hay pena, pero también lo que yo siento es que ha habido mucho cariño, mucha compañía, hartos homenajes y eso nos ha ayudado”.

“Además que nosotros como familia somos muy muy unidos, una palabra que usamos en Chile somos achoclonados, como un choclo, como un maíz diríamos en países de Centroamérica u otro. Y eso nos ayuda, pero es muy difícil describir el estado después de una pérdida tan tan tan grande, tan sorpresiva”, añadió.

Junto con ello, describió al exmandatario como una persona “especial”, “única” y excepcional”. Además, al ser consultada por quien tomaría el legado del expresidente expresó que “me cuesta responder esa pregunta porque todavía tengo a Sebastián muy fresco, entonces no lo quiero reemplazar”.