Director de la PDI afirma que no le avisó al fiscal Armendáriz que le comunicaría a Tohá sobre la investigación contra Monsalve

El director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, abordó el caso del exsubsecretario de Interior, Manuel Monsalve, quien ha estado en el centro del ojo público debido a una denuncia por violación ingresada en su contra.

Desde una actividad de entrega de vehículos a la PDI en Cerrillos, Cerna fue consultado sobre si le avisó al Ministerio Público, o en concreto al fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, quien encabeza la investigación del caso Monsalve, que le comunicaría sobre la denuncia a la ministra del Interior, Carolina Tohá.

Frente a la interrogante, Cerna respondió: “No, con él no he hablado. Mis comunicaciones con el Ministro Público están dentro del contexto de las comunicaciones permanentes en todo ámbito, pero en particular con el fiscal Xavier Armendáriz, antes de hablar con la ministra, no”.

Aton

En ese sentido, tras ser requerido sobre si esto correspondería a alguna falta de protocolo, la máxima autoridad de la PDI respondió que “en la administración pública hay un principio de jerarquía, y la ley orgánica de la PDI dice que el nexo, la vinculación jerárquica con el Ministerio del Interior es por intermedio de la subsecretaría de interior”.

Bajo ese marco, explicó que como el nexo es quien está siendo investigado, informó a la ministra.

“Y cuando informo es que se está investigando, no que había una denuncia”, aseguró Cerna.

“Ya habían actuaciones, trabajo de campo, trabajo investigativo del equipo de la brigada sexuales al respecto. Y yo informo que estamos investigando, que han habido actuaciones y obviamente era porque nuestro nexo era con el investigado. Es un principio de jerarquía y con mis nexos permanentes, con quien nos vinculamos de forma frecuente y por la labor que desempeñamos era objeto de investigación. Esa es la comunicación, ese es el sentido. Por el principio de la administración pública, la ley orgánica, ese es canal de comunicación, pero no comuniqué detalles de la investigación”, aseguró.