Checho Hirane aclara supuesto llamado de Evelyn Matthei para participar de primarias de Chile Vamos

A través de su cuenta de X, el humorista y conductor radial, Checho Hirane, aclaró el supuesto llamado que realizó la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, para que participara de una primaria del conglomerado.

“Quiero hacer una aclaración para no seguir con falsas polémicas: Nunca nadie me ofreció formalmente participar en ninguna primaria . En conversaciones de pasillo dije que yo estaría disponible a participar si con ello ayudaba a la realización de las mismas. Eso es todo. No hay nada más”, escribió.

El humorista y presentador, Sergio “Checho” Hirane, reveló que la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, lo llamó para que realizaran una elección primaria entre ellos. Esto, se conoce luego que la propia Matthei diera un portazo a las primarias presidenciales, aseverando que “lo correcto es competir en primera vuelta”.

Sobre la supuesta invitación a Hirane se le consultó a varias figuras de Chile Vamos.

Ante esta información el presidente de RN, Rodrigo Galilea sostuvo que: “solo lo que sí puedo decir es que, desde el punto de vista de Renovación Nacional, eso jamás fue considerado”.

También fue consultado el timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, en radio Duna al respecto y sostuvo que “Los presidentes de partido obviamente que conversamos con mucha gente, no para pedirles que fueran candidatos, sino para saber sobre personas que siempre de su entorno decían que podía ser y qué se yo, entonces obviamente que uno hace el barrio rápido, pero que Evelyn Matthei haya llamado a alguien para ser bien franco lo desconozco y no creo, porque la lógica indica que no es el candidato el que llama a los otros candidatos".

Cabe señalar que según consignó The Clinic, en el programa “Conectados” de Radio Agricultura la diputada Pamela Jiles le preguntó a Hirane si era verdad que la candidata Evelyn Matthei lo había llamado para formar parte de unas elecciones primarias. “Sí, es verdad. Yo no puedo mentir públicamente”, contestó inmediatamente el conductor.

En esa línea, el conductor radial manifestó que “lo que pasa es que ella, al principio, no quería tener una primaria sola con Carter y obviamente, a pesar de lo que tu puedas pensar, la necesidad de primarias era un hecho de la causa. Van a estar los otros en primarias hablando de política y la centro derecha va a estar muda porque no tiene primarias. Desde ese punto de vista había como una necesidad de hacer las primarias. Pero la verdad, es que una primaria armada de cartón no tiene mucho sentido a mi juicio“.

Asimismo, Hirane consultó sobre por qué no aceptó la invitación de Matthei, afirmó que “por que yo al ir a una primaria quemo todos mis barcos. Ya no puedo volver a la radio, no puedo volver a mi actividad porque eso queda muerto. Una primaria que obviamente la iba a perder, cuál era la ventaja para mí de ir a una primaria“.