“Chile cambió y yo también he evolucionado”: Ministra de la Mujer responde a críticas por dichos cuando era diputada

Este jueves la nueva ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Mónica Zalaquett, realizó su primera vocería en el cargo, donde respondió a las críticas en su contra por dichos previos cuando era parlamentaria.

Lo hizo en el entre patio de La Moneda, donde acudió a hablar con el Presidente Sebastián Piñera, tras asumir como secretaria de Estado el pasado martes en reemplazo de Macarena Santelices, sobre los lineamientos de su gestión.

Zalaquett fue consultada por la prensa respecto a sus alocuciones durante el debate de la extensión del postnatal, en 2010, cuando calificó el proyecto como “una guillotina laboral” para las mujeres.

“Quiero ser clara y enfática, yo voté a favor del postnatal y trabajé desde la Comisión de Familia, donde me tocó presidirla, para sacar adelante un proyecto que era emblemático para el primer gobierno del Presidente Piñera y que iba a cambiar la vida de todas las mujeres. Esa frase sale en un contexto de discusión parlamentaria, dónde se discutía la posibilidad de extenderlo aún más, pero aquí nunca se puso en duda aprobar y ese fue mi actuar”, indicó la secretaria de Estado.

Así mismo se le consultó por sus críticas al proyecto que buscaba regular el aborto terapéutico en casos específicos, donde indicó que “no quiero que en Chile pase lo que sucede en Europa, donde se aborta por el simple hecho de tener Síndrome de Down”.

Al respecto la nueva ministra de la mujer indicó que “son frases que salen cuando yo cumplía otro rol, que era un rol parlamentario, en discusiones legislativas”.

“Aquí es bien importante entender que tenemos una ley que nos rige y hoy como ministra de Estado trabajaré y representaré a todas las mujeres, me haré cargo de que se cumpla lo que la ley estipula. Hace 10 años Chile era distinto y yo también en estos 10 años he evolucionado. Chile cambió y yo también he evolucionado", afirmó.

Postnatal y reinserción laboral

Sobre la reunión con el Mandatario, Zalaquett explicó que se le solicitó que "avancemos de la forma más rápida posible en aquellas materias legislativas aún discriminan a la mujer y también acelerar el trabajo contra la violencia hacia la mujer. Recuerden que uno de los ejes de nuestro gobierno es tolerancia cero contra la violencia a la mujer.

Agregó que “el Presidente me pidió que me involucrara personalmente en dos materias: por un lado ver caminos para dar a una solución a aquellas mujeres que por la crisis sanitaria tienen a cargo niños pequeños, para esto nos contactaremos con la ministra María José Zaldívar y también buscar herramientas o políticas que ayuden a la reinserción de la mujer en el ámbito laboral con miras a la reactivación de nuestro país”.

Requerida la ministra por la opinión que tendría el Ejecutivo sobre el debate del postnatal de emergencia, que actualmente se discute en la Comisión de Trabajo del Senado y que el gobierno calificó como inconstitucional, indicó que acaba de asumir y que ahora se involucraría en el tema.

“Porque entendemos que hay una situación compleja para todas aquellas madres que están hoy al cuidado de sus hijos, es que el Presidente me pidió y me insistió que saliendo de aquí me contacte con la ministra Zaldívar para trabajar e involucrarme en caminos que ayuden a solucionar esta realidad”, afirmó.

Para agregar que “acabo de asumir hace menos de 48 horas y ahora me voy a involucrar (en el tema). Pero sí estamos todos de acuerdo que hay una realidad que hay que subsanar. Cuál es la herramienta y el camino eso es lo que se está trabajando hoy para incorporarlo dentro de este gran acuerdo".

Finalmente, fue consultada por el trabajo que realizaría con agrupaciones feministas, indicando que “ya me he contactado con parlamentarias de los distintos sectores políticos, también con representantes de las organizaciones civiles. Y el espíritu aquí es conversar”.