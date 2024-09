Chile Vamos celebra segundo aniversario del triunfo del Rechazo: “Ese día quedará grabado como uno de los más importantes de la historia”

La mañana de este miércoles, las directivas de Chile Vamos se congregaron al frontis de la iglesia de San Francisco de Borja, en Santiago Centro, para conmemorar el segundo aniversario del rechazo a una nueva Constitución.

Allí, con banderas de Chile y otras con la palabra “Rechazo”, los dirigentes opositores dieron una vocería a la prensa.

“En este día, los partidos de Chile Vamos, UDI, Evópoli y Renovación Nacional queremos remarcar una vez más lo importante que fue el 4 de septiembre del año 2022. Ese día quedará grabado como uno de los días más importantes en la historia del país. Frente a un proyecto constitucional completamente desquiciado, que buscaba deformar lo que es nuestro sentido de nación, nuestro sentido de país, lo que son nuestras tradiciones, el pueblo chileno despertó y de manera increíblemente emotiva, de manera increíblemente sabia, rechazó por una mayoría muy muy amplia un proyecto que hubiera sido nefasto para Chile”, dijo el senador y presidente de RN, Rodrigo Galilea, quien fue el primero en tomar la palabra.

Santiago, 4 septiembre 2024. Las directivas de los partidos de ChileVamos realizan declaración por la conmemoración del segundo aniversario del triunfo del Rechazo, en el frontis de la Igleasia de San Francisco de Borja. Javier Salvo/Aton Chile

La timonel de Evópoli, Gloria Hutt, fue la siguiente en continuar la vocería. “El 4 de septiembre de 2022 marcó lo que a nuestro juicio es la mejor manifestación de la política, que es la expresión de la voz ciudadana. Los partidos actuamos como canales para ordenar y para dar más visibilidad a esa voz y a esa voluntad ciudadana, pero fue la ciudadanía que mayoritariamente defendió nuestra estabilidad democrática. Se dio cuenta de las amenazas a las que estaba expuesto el país y la institucionalidad. Eso es lo mejor de la política, la voluntad ciudadana”, dijo la exministra de Transportes.

Por último, el diputado y líder gremialista, Guillermo Ramírez, fue el encargado de terminar la declaración. “El 4 de septiembre los chilenos dijeron no a la izquierda que abraza la violencia, a los proyectos refundacionales, a una Constitución ajena a las tradiciones chilenas. Sí a la paz, sí a la concordia, a los cambios acordados, sí a las transformaciones moderadas. Los chilenos hablaron ese día, no habló un partido, no habló una coalición, habló una inmensa mayoría de chilenos que rechazó un proyecto particular, y la política tiene que escuchar”.