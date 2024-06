Codina celebra victoria de Rubilar en Puente Alto y arremete contra Ossandón: “Él todavía ni siquiera está inscrito”

Tras una jornada marcada por la baja participación electoral, pasadas las 18 horas de este domingo se cerraron las mesas receptoras de sufragios y se inició el conteo de votos en las elecciones primarias 2024, alcanzando la candidata por el pacto de Chile Vamos, Karla Rubilar (IND) la mayoría en la comuna de Puente Alto.

Con el total de las mesas escrutadas, la exministra obtuvo un 88,73% de los sufragios, imponiéndose al aspirante de la UDI Erick González, que alcanzaba el 11,27%.

Al respecto, el alcalde de la comuna Germán Codina, celebró los resultados calificándolos como “muy auspiciosos”.

“Hubo una gran participación a pesar del boicot que hicieron incluso algunas autoridades de una forma vergonzosa. Porque si hay espacios importantes justamente para la democracia son los que tuvimos hoy día aquí. Para que sea la gente la que elija quiénes van a ser sus autoridades, a pesar del frío, a pesar del agua. Impresionante como la gente fue a votar igual”, sostuvo.

En torno a este “boicot”, el jefe comunal apuntó directamente contra la familia Ossandón, específicamente lanzando sus dardos contra Felipe Ossandón, quien va como aspirante independiente, pero aún debe reunir firmas para las elecciones municipales de octubre.

“Es impresentable que alguien que quiere ser autoridad de una comuna parta diciéndole a la gente que no participe, cuando en realidad es evidente que justamente necesitamos procesos de participación para que las autoridades no se manden solas (…) hay alguien que no entendió nada de lo que es la democracia y hoy día esto lo que hace es justamente refregarles en su rostro que lo que la gente quiere son autoridades que nazcan desde las bases. Así que hoy ya estamos viendo el nacimiento de Karla Rubilar como única candidata a alcaldesa de Chile Vamos por Puente Alto”, remarcó.

En el mismo contexto, el edil criticó que “nos da pena que haya algunas personas que hoy día busquen la forma de correr por al lado, incluso haciendo papelones como el que vimos esta semana, diciendo que se estaban inscribiendo en el Servel, y en realidad ni siquiera le habían dado las firmas para inscribirse”.

En torno a la futura competencia por el municipio de Puente Alto entre Rubilar y Ossandón, el alcalde Codina enfatizó que “hoy día la única candidata de Chile Vamos va a ser Karla Rubilar, él todavía ni siquiera está inscrito, así que le pido que seamos más precisos. Él no es candidato hoy día, porque no ha conseguido las firmas necesarias, y espero que si va a seguir juntando firmas, cumpla con la ley”.