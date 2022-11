Comisión de Constitución de la Cámara acuerda de forma unánime que Alejandra Precht y Manuel Romero Núñez cumplen con los requisitos para postular al TC

La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados escuchó este lunes a los dos abogados que serán propuestos por dicha corporación para ser parte del Tribunal Constitucional (TC).

Es así como la instancia recibió y escuchó las exposiciones de Alejandra Precht y de Manuel Antonio Núñez y decidió, de forma unánime, emitir un informe a la sala en el que se indique que ambos cumplen con los requisitos para postular al cargo.

Ambos buscan reemplazar a Gonzalo García Pino y Juan José Romero, quienes dejaron la institución tras cumplir con el periodo establecido para el cargo. Precht es segunda vez que busca llegar al TC, ya que anteriormente su nombre había sido rechazado ya que junto a ella se votaba la propuesta del exdiputado RN, Gonzalo Fuenzalida, cuyo nombre no generó consenso en los parlamentarios.

Ante los diputados Precht indicó que “concibo el trabajo del TC dentro de un sistema democrático y representativo con pleno respeto a las instituciones democráticas. Defenderé la separación de poderes y el ámbito de competencia que le corresponde a cada uno y no obviaré la legitimidad de origen que tiene el parlamento puesto que sus representantes son elegidos en votaciones populares. Por tanto no corresponde al TC hacer, calificar, el mérito y oportunidad de la ley y mucho menos convertirse en tercera Cámara”.

Y dejó en claro que “yo no he recibido ningún tipo de instrucción ni mandato de ningún partido político y que creo en la democracia y en la importancia de los partidos políticos para el país”.

En tanto Núñez señaló que para él “el TC básicamente es un tribunal de inaplicabilidad, cerca del 90% de sus ingresos son requerimientos de inaplicabilidad, es decir acciones que buscan que el tribunal remueva el ordenamiento jurídico o un precepto legal, no tanto por ser inconstitucional como producir efectos contrarios a la Constitución (...) y eso hace que sea una suerte de control concreto”.

Y destacó que el TC “es un tribunal además que nunca dejó de sesionar en pandemia, incluso lo hizo con el mismo estándar digamos, incluso cuando no se habían levantado las restricciones de la presencialidad”.

Además, sostuvo que “puesto que el TC es un órgano colegiado, republicano, cuya principal función es la inaplicabilidad y se les añade las funciones de control respecto del Ejecutivo, del Poder Judicial y desde luego el Parlamento, es un órgano que ejerciendo funciones políticas, es un órgano que no debe pertenecer a la política contingente”.

Finalmente, al igual que Precht dejó en claro que “yo no pertenezco a ningún partido político (...) yo fui convidado a participar en este proceso, no he recibido ninguna instrucción ni mandato por quién me ha propuesto para participar en este cargo”.