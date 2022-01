Comisión de Constitución rechaza incluir el homicidio frustrado dentro del catálogo de delitos a amnistiar, pero incluye el cuasidelito

La Comisión de Constitución del Senado continuó este martes el debate y votación del proyecto que concede una amnistía general por razones humanitarias a los denominados detenidos del estallido social.

Luego de que la semana pasada los integrantes de la instancia presidida por el senador Pedro Araya (Ind.) aprobaran cambiar el nombre del proyecto, pasando de indulto a amnistía, esta jornada se avanzó en el catálogo de delitos que se considerarían en dicha iniciativa (artículo 1 del proyecto).

Es así como los parlamentarios rechazaron incluir dentro de la amnistía el artículo 391 del Código Penal relativo al homicidio, pero en calidad de frustrado.

Este punto contó con el voto en contra de los senadores Rodrigo Galilea (RN), Luz Ebensperguer (UDI), Francisco Huenchumilla (DC); mientras que a favor votaron los parlamentarios Alfonso de Urresti (PS) y Pedro Araya (Ind.)

Respecto a amnistiar los delitos de incendio incluidos en los artículos 477 y 478 del Código Penal, la Comisión estuvo por incluirlos. Esto con el voto en contra de Galilea y Ebensperguer. Aquí se incluyen los incendios menores de objetos en los cuales no se pone en riesgo la vida de las personas y los daños no exceden las 40 UTM, por ejemplo las barricadas.

También se incorporó al citado catálogo el delito de daños calificados considerados en los artículos 485 y 486 del Código Penal. Los parlamentarios de Chile Vamos también estuvieron por rechazar dicha disposición.

El cuasidelito -artículo 490- también fue considerado como uno de los delitos a amnistiar con el rechazo de los senadores oficialistas.

Sobre dicho punto, la senadora Ebensperguer argumentó su postura en contra indicando que “la única diferencia, que puede ser importante, entre un cuasidelito con un delito es que en el delito la persona que lo comete tiene la intención de causarlo; en el cuasidelito se comete el mismo hecho, pero sin la intención, con una imprudencia temeraria, con la culpa. Es decir, puede haber un cuasidelito de homicidio, yo maté a una persona, por un hecho culpable mío, a lo mejor no tuve la intención, pero lo maté. Y por lo tanto debo responder por eso”.

Por otra parte, el maltrato de obra a Carabineros y la PDI fue retirado dentro de los delitos a amnistiar. Sin embargo, si se aprobó el ilícito de amenazas a los funcionarios policiales.

Sobre dicho punto, el presidente de la instancia, Pedro Araya sostuvo que “para que se de la amnistía se deben de cumplir una serie de requisitos adicionales, como son que la persona no tenga antecedentes previos y que se haya dado en el marco o el contexto del estallido social. Entonces no es cualquier amenaza. Puede haber sido una amenaza, que pudo haber surgido al tenor de una protesta o cualquier cosa”.

Reacciones

Durante la sesión, la senadora Ebensperguer criticó al gobierno de Gabriel Boric. “No me parece correcto la presión que está ejerciendo sobre el Congreso el Presidente electo y su futuro ministro Segpres, quien dice o afirma que acá ha habido violencia policial y prisiones preventivas excesivas, lo da por hecho. Creo que él como futuro ministro debe ser cuidadoso. Si ha habido violencia policial y eso es constitutivo de delito, debe investigarse, pero uno no puede afirmar, porque él va a ser futuro ministro y uno debe confiar en la justicia. Y las prisiones preventivas afectan a todos los privados de libertad en nuestro país”, indicó.

Por su parte el senador de RD, Juan Ignacio Latorre -uno de los impulsores de la iniciativa- indicó que “este proyecto va a requerir de 22 votos para ser aprobado en la sala del Senado y, por tanto hay senadores que han planteado que hay determinados delitos que no estarían disponibles a indultar o amnistiar, y por tanto ese sería el argumento”.

Pero agregó que “no sé si va a haber voluntad política para que lo votemos en sala por ejemplo, este jueves o bien la primera semana de marzo. Y de ser aprobado en el Senado igual tiene que ir a la Cámara de Diputados y ahí pueden seguir corrigiendo el proyecto de ley. Los diputados tienen todas las facultades para introducir modificaciones”.

Ossa: “Vamos a ejercer todas las herramientas legales”

Más temprano en diálogo con Tele 13 Radio, el ministro de la Segpres, Juan José Ossa había adelantado que ejercerán todas herramientas legales para evitar que el indulto sea ley.

“Nosotros no estamos de acuerdo con este indulto que se está proponiendo, no estamos de acuerdo tampoco con esta amnistía que se está proponiendo, y no estamos de acuerdo porque no nos parece que sea una buena medida indultar a quienes saquearon, a quienes quemaron iglesias, a quienes cometieron homicidios frustrados contra dos carabineros, sencillamente no nos parece y en ese sentido el llamado es a que esta iniciativa se rechace y naturalmente no vamos a apoyar lo que nos parece un indulto a personas que básicamente cometieron delitos gravísimos”, sostuvo el titular de la Segpres.

El secretario de Estado añadió que “vamos a ejercer todas las iniciativas, todas las herramientas legales para evitar que un indulto a personas que cometieron graves delitos llegue a ser ley, no vamos a dejar pasar una impunidad para quienes cometieron estos delitos”.