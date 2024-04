Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara aprueba emitir nota de protesta en contra de Monsalve por su gira en La Araucanía

La comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados aprobó este lunes emitir una nota de protesta en contra del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, tras su gira por La Araucanía. La iniciativa fue impulsada por el diputado Henry Leal (UDI), quien acusó que la visita del subsecretario a la zona se trató de una “actividad netamente política partidista”.

El parlamentario gremialista hizo alusión al último viaje de Monsalve por la región, en el cual llevó a cabo diferentes actividades. Una de ellas fue la entrega de recursos del Fondo Social Presidente de la República.

Es bajo ese marco, que el diputado hizo tal manifestación. “El fin de semana recién pasado, el subsecretario Monsalve concurrió a la Araucanía, una gira bastante polémica donde obtuvo el reproche transversal de todos los parlamentarios, porque fue a entregar cheques, fue una actividad muy rara, del Fondo Social Presidente de la República”, dijo Leal.

Según él, “esto fue visto como prácticamente una actividad política y parlamentaria”. Bajo ese marco, señaló: “quiero recabar este acuerdo para que la comisión manifieste una nota de protesta en contra del secretario Monsalve por una actividad netamente política partidista (...) y que se le pueda remitir manifestando nuestra molestia, porque la seguridad es un tema muy grande, que requiere estar concentrado cien por ciento”.

Bajo esa línea, Leal mencionó que el senador Francisco Huenchumilla (DC) también había manifestado una postura similar al respecto el viernes pasado. De hecho, a través de un video, el legislador DC le mandó un mensaje al subsecretario.

“Esto es con todo cariño, mi estimado subsecretario del Interior, don Manuel Monsalve. Tenemos muchos problemas de seguridad en nuestra región y en todo Chile. Entonces usted no puede venir aquí a La Araucanía a repartir cheques, se ve mal, subsecretario (...) ¿Qué se entiende por eso? pareciera que esto fuera una campaña. No pues, la materia de seguridad requieren una cosa creíble para la gente y que no se malinterprete en otro sentido”, dijo Huenchumilla en el registro.

Tras recordar esas declaraciones, Leal insistió en que el viaje de Monsalve fue un “viaje netamente político y no preocupado de los temas de seguridad de la región de Araucanía y del país en general”.

De esta manera, la comisión procedió a votar y terminó aprobando la iniciativa de Leal.